Basketball

vor 49 Min.

Jetzt träumen die Ulmer Basketballer von der Meisterschaft

In kaum einer anderen Mannschaftssportart kommen sich Spieler und Fans so nahe wie beim Basketball. Am Freitag feierten 6000 Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit ihren Lieblingen den Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft.

Plus Ulm kickt nach Alba Berlin auch die Bayern aus den Play-offs und zieht in die Finalserie ein. Damit ist klar: Im deutschen Basketball wird etwas Unerhörtes passieren.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Nach Hause wollte an diesem Abend sowieso kein Spieler von Ratiopharm Ulm so bald, aber am längsten war Tommy Klepeisz im Innenraum der Halle. In österreichischer Mundart plaudernd, scherzend, Umarmungen austauschend, Selfies schießend. Der Kapitän hatte Besuch aus seiner Heimat bekommen, aus Güssing im südlichen Burgenland. Mehr als 600 Kilometer einfache Strecke sind das, sechseinhalb Stunden Fahrtzeit. Trotzdem waren sie alle da: die Familie, die alten Kumpels und die früheren Mannschaftskameraden von den Güssing Knights. „Das sind teilweise meine Sandkastenfreunde“, sagte Klepeisz: „Die kommen nicht immer. Nur zu ganz besonderen Spielen.“

Ein ganz besonderes Spiel für die Ulmer

Es war für ihn und seine Mannschaftskameraden in der Tat ein ganz besonderes Spiel. Ulm hat es gegen Bayern München mit 104:102 nach Verlängerung gewonnen, damit nach Alba Berlin sensationell das zweite Superschwergewicht aus den Play-offs der Basketball-Bundesliga geworfen und die Finalserie erreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen