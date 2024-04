Basketball

NBA: Knicks mit dritter Niederlage in Serie

Den New York Knicks geht am Ende einer langen NBA-Hauptrunde die Luft aus. Zum dritten Mal in Serie verliert das Team von Isaiah Hartenstein, in der engen Eastern Conference hat das schnell Folgen.

Die New York Knicks um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein haben in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert und drohen im Saisonendspurt noch aus den direkten Playoff-Plätzen zu rutschen. Gegen Verfolger Miami Heat gab es ein 99:109. Vier Minuten vor dem Ende gelang den Knicks zwar der Ausgleich, dann aber zogen die Heat davon und verbesserten ihre eigenen Chancen auf Rang sechs in der Eastern Conference und die direkte Qualifikation für die Playoffs in der besten Basketball-Liga der Welt erheblich. Zwischen den Knicks und den Heat stehen noch die Indiana Pacers auf Rang sechs. Von hinten setzen die Philadelphia 76ers die Heat unter Druck. Beim ersten Spiel von Joel Embiid nach neun Wochen Pause und einer Knie-Operation am Meniskus gewannen die 76ers 109:105 gegen die Oklahoma City Thunder, die in der Western Conference deswegen von Rang eins auf drei rutschten. Die Minnesota Timberwolves durch ein 113:106 gegen die Houston Rockets und Titelverteidiger Denver Nuggets durch ein 110:105 gegen die San Antonio Spurs zogen vorbei. Niederlage für die Dallas Mavericks Weil die Golden State Warriors sich mit 104:100 gegen die Dallas Mavericks durchsetzten, haben die Rockets immer weniger Chancen, sich noch für das Play-In vor den Playoffs zu qualifizieren. Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn in der Eastern und Western Conference spielen in einer kurzen K.o.-Phase um die jeweils letzten beiden Playoff-Plätze. Für die Mavericks war die erste Niederlage nach zuletzt sieben Siegen ärgerlich. Das Team um Maxi Kleber ist nun punktgleich mit Verfolger New Orleans Pelicans. Weil auch die Los Angeles Clippers zum ersten Mal seit vier Partien wieder verloren, blieb der Abstand zwischen Rang vier und fünf in der Western Conference unverändert. Der Vorsprung nach hinten aber schmolz durch das 109:95 der Sacramento Kings gegen die Clippers um Weltmeister Daniel Theis, der nach zuletzt vier Partien ohne Einsatzminuten wieder spielen durfte. (dpa)

