Schröder über Zukunft bei den Lakers: "Beide Seiten wollen"

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist die NBA-Saison vorbei. Wo er kommende Saison auflaufen will, weiß er - ob es dazu kommt, ist eine andere Frage.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder würde gerne auch in der kommenden Saison wieder für die Los Angeles Lakers in der NBA spielen.

"Das ist Zukunftsmusik. Also ich glaube, beide Seiten wollen natürlich", sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger der Deutschen Presse-Agentur nach dem Playoff-Aus gegen die Denver Nuggets auf die Frage, ob er sein letztes Spiel im Trikot des Basketball-Rekordmeisters absolviert habe.

Lakers-Trainer Darvin Ham sei wie ein Familienmitglied für ihn und er wisse natürlich, "dass ich immer weiter für ihn spielen würde. Keine Frage", sagte Schröder. Die Lakers müssten aber erst mal die Gesamtsituation mit vielen auslaufenden Verträgen in den Griff bekommen. "Im Sommer, wenn die Free Agency passiert, dann wird mein Agent und Berater mit denen sprechen. Und dann gucken wir mal", sagte Basketball-Profi Schröder.

Er spielte zum zweiten Mal in seiner NBA-Karriere für die Lakers. Nach Schröders unbefriedigender erster Zeit beim 17-fachen Meister der nordamerikanischen Profiliga in der Saison 2020/2021 und Einsätzen für die Boston Celtics und die Houston Rockets war er in dieser Spielzeit fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft um die Stars LeBron James und Anthony Davis. Weil Teams in der NBA eine Gehaltsobergrenze einhalten müssen, ist der Prozess, einen Kader zusammenzustellen, mitunter sehr kompliziert.

James über seine Zukunft: "Muss über viel nachdenken"

James will sich nach dem Playoff-Aus Gedanken über seine Zukunft als Basketballer machen. "An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Conference Finals bin. Da war ich schon - oft. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich nicht Teil davon bin, in die Finals zu kommen", sagte der 38 Jahre alte Punkterekordhalter der Liga.

Zu seiner Zukunft sagt er: "Wir werden sehen, was passiert. Es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Ich weiß es nicht. Ich muss über viel nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Wie es für mich persönlich mit Basketball weiter geht, da gibt es viel zum Nachdenken."

James hatte im vergangenen Herbst einen neuen Vertrag bei den Lakers unterschrieben, der bis zur Saison 2024/2025 gültig ist, sollte er die Option für das zweite Jahr ziehen. James wird im Dezember 2024 40 Jahre alt. In der Vergangenheit hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er mit seinem ältesten Sohn gerne zusammen in einem NBA-Team spielen will. LeBron James jr., genannt Bronny, spielt in der kommenden Saison am College für die University of Southern California und ist frühestens in der Saison 2024/2025 in der NBA.

(dpa)