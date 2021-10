Basketball

14:47 Uhr

Ab Mittwoch wird es für Ratiopharm Ulm international

Plus Mit einem Heimspiel gegen Podgorica beginnt für die Ulmer Basketballer die Eurocup-Saison. Für Fedor Zugic ist das ein ganz besonderes Duell.

Von Stephan Schöttl

Für die Basketballer von Ratiopharm Ulm beginnt die Reise quer durch Europa im eigenen Haus: Buducnost Podgorica, montenegrinischer Rekordmeister und Heimatverein von Neuzugang Fedor Zugic, tritt am Mittwochabend ab 19.30 Uhr zum Eurocup-Auftakt in der Ratiopharm-Arena an. Es ist die erste von insgesamt 18 internationalen Pflichtaufgaben, die von Oktober bis April anstehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen