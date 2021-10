Eurocup: Darum war Ratiopharm Ulm in Bologna nicht chancenlos

Plus Die Partie Bologna gegen Ulm gewinnt die Mannschaft, die ein paar Fehler weniger macht. Aber es gibt aus Sicht des Bundesligisten auch positive Erkenntnisse.

Bei Ratiopharm Ulm kann man mit einiger Berechtigung behaupten, dass man im Spiel des Eurocups beim haushohen Favoriten Bologna alles andere als chancenlos war. Was aber zu einem großen Teil daran liegt, dass der Gegner nicht so gespielt hat, wie Basketball-Europa das von einem italienischen Meister erwartet. Mit 87:76 gewann somit die Mannschaft, die etwas weniger Fehler gemacht hat.