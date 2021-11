Basketball

vor 18 Min.

Ratiopharm Ulm: Ein Neuzugang soll für Entlastung sorgen

Plus Das Eurocup-Spiel in Ljubljana ist ein hartes Stück Arbeit. Aber die Ulmer werden für ihre Mühe belohnt – und künftig sorgt ein Neuzugang für Entlastung.

Von Pit Meier

Das Eurocup-Spiel zwischen Cedevita Olimpija Ljubljana und Ratiopharm Ulm hatte all das, was die Freunde dieser Sportart am Basketball lieben: eine nur scheinbar vorentscheidende Führung einer der beiden Mannschaften. In entscheidenden Phasen Schiedsrichterentscheidungen, über die sich stundenlang diskutieren lässt, ohne zu einer Einigung zu kommen. Zwei Verlängerungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen