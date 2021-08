Basketball

08:25 Uhr

Ratiopharm Ulm: So lief das Testspiel gegen die Riesen Ludwigsburg

Plus Zweiter Test, zweiter Sieg: Am Orange-Campus gelingt Ratiopharm Ulm ein 96:71 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Wer besonders überzeugt hat.

So kann es gerne weitergehen. Die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm haben auch das zweite Testspiel gewonnen. Am Orange-Campus in Neu-Ulm hat die Mannschaft von Coach Jaka Lakovic den Liga-Konkurrenten Ludwigsburg mit 96:71 besiegt - hinter verschlossenen Türen. Denn Fans sind derzeit bei den Vorbereitungsduellen der Ulmer noch nicht zugelassen.

