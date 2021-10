Warum Ulms Jaron Blossomgame auch als Entertainer glänzt

Plus Jaron Blossomgame ist mit seiner Vielseitigkeit ein wichtiger Baustein im System von Ratiopharm Ulm. In seiner Freizeit glänzt er auch als Entertainer.

Abgesehen davon, dass er gut Basketball spielt, ist Jaron Blossomgame auch ein hervorragender Entertainer. Der 28-Jährige hat sogar einen eigenen Podcast. Zu Hause in den USA gehen die Klickzahlen in den einschlägigen Portalen regelmäßig durch die Decke.