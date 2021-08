Ratiopharm Ulm

vor 20 Min.

Basketball: So lief der Trainingsauftakt bei Ratiopharm Ulm

Plus Beim Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm hat die Saisonvorbereitung begonnen. Was in den kommenden Wochen geplant ist.

Für den Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm stand diese Woche der Auftakt der Saisonvorbereitung an. Das Team von Headcoach Jaka Lakovic ist bestückt mit jungen Spielern und einigen Neuzugängen. Sie haben im Orange-Campus am Neu-Ulmer Donauufer bereits die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten absolviert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen