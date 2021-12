Ratiopharm Ulm: Der Ausflug auf die Ferieninsel hat sich gelohnt

Plus Im Eurocup gelingt Ratiopharm Ulm ein überraschender klarer Sieg gegen Tabellenführer Gran Canaria. Warum beim 96:81 fast alles gelingt.

Es gibt Europapokalspiele, die bleiben in Erinnerung. Weil der Sieger beispielsweise eine packende Energieleistung erbracht hat. Im Fußball hat der Karlsruher SC im November 1993 mal mit einem 7:0 gegen den FC Valencia Geschichte geschrieben. Gut, es mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen schwerfallen, die Kurve zurück zu den Basketballern von Ratiopharm Ulm zu kriegen. So schwer ist das aber gar nicht.