"Unglaublich", "irre", "stolz": Reaktionen auf WM-Titel aus Sport und Politik

Die Basketball-Nationalmannschaft hat am Sonntag mit dem WM-Titel für eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte gesorgt. Sportler und Politiker gratulieren im Netz.

Die deutschen Basketballer haben am Sonntag Geschichte geschrieben und ein perfektes Turnier in Manila mit dem ersten WM-Titel vollendet. In einem mitreißenden Endspiel setzten sich Kapitän Dennis Schröder und sein Team mit 83:77 (47:47) gegen Serbien durch und vollbrachten damit eine der größten Überraschungen der deutschen Sportgeschichte. Auch zahlreiche Sportler und Prominente haben mitgefiebert und den Basketballern nach dem Sieg gratuliert.

Sportler freuen sich für über Sieg bei Basketball-WM

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki reagierte auf X auf den WM-Titel. "Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!", jubelte er unmittelbar nach dem Triumph. Der 45-Jährige war für das Finale nicht nochmal in die philippinische Hauptstadt Manila gereist und hatte aus der Ferne mitgefiebert.

Fußball-Weltmeister Toni Kroos fieberte auch während des Finales mit und veröffentlichte mehrere Tweets auf X. Schon vor Beginn der Partie schrieb es: "Leute. Es gibt doch noch Grund zur Freude. Deutschland wird heute Weltmeister!!!" Nach dem Sieg dann: "Es ist irre! So stolz!" Für Kross steht der Sportler des Jahres schon jetzt fest. Auch diesen Titel soll Schröder bekommen, wenn es nach dem Fußballer geht. "Keine Diskussion nötig."

Auch Kroos ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger freute sich offensichtlich über das gewonnene WM-Finale. Er twitterte ein Bild von sich, lachend und mit geballter Faust vor einem Fernseher. "Eine unglaubliche Leistung", schrieb er dazu.

Fußballer Mats Hummels zeigte sich in seiner Instagram-Story im Deutschlandtrikot. Das Bild versah er mit dem Wort "unglaublich". Auf Twitter schrieb er schlicht: "WORLD CHAMPIONS OF GERMANY."

Auch Diskus-Olympiasieger Robert Harting war im Basketball-Fieber. "Ich will auf jeden Fall und genau jetzt, Basketball spielen", teilte der Sportler auf X mit.

Basketball WM: Politiker gratulieren deutscher Nationalmannschaft

Gratulationen gab es auch aus der Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf X: "Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch." Scholz hatte Bundestrainer Gordon Herbert bereits vor der Partie geschrieben, wie er in einer Pressekonferenz verriet: "Als ich am Morgen um 6:30 Uhr bei meinem Workout auf mein Handy geschaut habe, hatte ich eine Nachricht von Olaf Scholz. Ich musste es ein paar Mal lesen, denn die Nachricht war auf deutsch."

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gratulierte den frischgebackenen Weltmeistern auf X. "Was für ein Mega-Spiel", freute sie sich. dazu ergänzte sie den Hashtag "Fantastisch" und hinterließ ihre Glückwünsche.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb auf X: "Wow!! Weltmeister! Richtig stark! Eine unglaubliche Teamleistung. Herzlichen Glückwunsch."

"Was für ein Tag für den deutschen Basketball", twitterte Cem Özdemir (Grüne). Die Soprtler hätten mit ihrem Enthusiasmus alle angesteckt und Sportgeschichte geschrieben.