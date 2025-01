Bayer Leverkusen - Sparta Prag live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Am achten und letzten Spieltag der CL-Ligaphase 24/25r trifft der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen auf Sparta Prag. Aus den bisherigen sieben Spielen in der Königsklasse konnte die Werkself dreizehn Punkte sammeln, insgesamt stehen für die Mannschaft von Xabi Alonso vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen zu Buche. Zuletzt unterlagen die Leverkusener dem spanischen Vertreter Atlético Madrid mit 1:2, Piero Hincapié flog zudem mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er zuvor das einzige Tor für sein Team erzielt hatte. Die Partie gegen Sparta Prag wird der gesperrte Innenverteidiger somit verpassen.

Der Verein aus der Hauptstadt Tschechiens hat in der Champions League derweil einen schweren Stand: Von sieben Partien konnten die Prager lediglich eins gewinnen, dem gegenüber stehen fünf Niederlagen. Ein Spiel endete außerdem unentschieden. Am siebten Spieltag der Ligaphase verlor das Team des dänischen Trainers Lars Friis knapp gegen Inter Mailand - der Endstand lautete 1:0 für die Italiener. Insgesamt steht Sparta in der Königsklasse aktuell bei mageren vier Punkten.

Wann genau findet das Match zwischen Bayer Leverkusen und Sparta Prag in der Champions League 24/25 statt? Wie sieht es mit der Live-Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos zur Begegnung am achten Spieltag der CL-Ligaphase 24/25 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Bayer Leverkusen gegen Sparta Prag in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Sparta Prag wie alle anderen Begegnungen des achten Spieltags am 29. Januar statt. Damit fällt der Termin auf einen Mittwoch. Angepfiffen wird das Duell in der BayArena um Punkt 21 Uhr.

Bayer Leverkusen - Sparta Prag live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Das Match zwischen Bayer Leverkusen - Sparta Prag gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen wird die Begegnung live im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream bei DAZN übertragen. Mit Ausnahme des Finales, das am 31. Mai 2025 ausgetragen wird, laufen keinerlei CL-Spiele im Free-TV. Für die Übertragung der Champions League 2024/25 sind die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN zuständig. Die meisten Spiele zeigt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert und zeigt in der Regel eine Partie mit deutscher Beteiligung.

Wer das Spiel zwischen dem deutschen Meister und Sparta Prag live und in voller Länge verfolgen möchte, muss sich zwangsläufig ein DAZN-Abo zulegen. Dafür werden in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat fällig. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag (CL-Ligaphase 24/25, Spieltag 8/8)

Datum: Mittwoch, 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag in der Champions League: Das sagt die Bilanz

Fussballdaten.de zufolge haben die beiden Mannschaften bislang genau einmal gegeneinander gespielt, und zwar im Jahr 2007. Damals trafen Bayer Leverkusen und Sparta Prag im Rahmen der Europa League aufeinander, die Leverkusener konnten die Partie damals knapp mit 1:0 gewinnen. Da diese Begegnung aber schon recht lange zurückliegt, hat sie heutzutage kaum noch Aussagekraft. Gemessen an der bisherigen Performance der beiden Teams in der Königsklasse dürfte Bayer 04 dennoch als klarer Favorit in das Match gehen, zumal die Werkself am 29. Januar den Heimvorteil auf ihrer Seite hat.