Neuer Weltrekord bei Berlin Marathon 2022: Strecke, Zeitplan und Sieger

Am Wochenende steigt in der Hauptstadt der Berlin Marathon 2022. Wir geben einen Überblick rund um die Sieger, die Strecke und den Zeitplan.

Der Berlin Marathon ging am Wochenende bereits in seine 48. Ausgabe. Mehr als 50.000 Läuferinnen und Läufer, Handbikerinnen und Handbiker, Skaterinnen und Skater und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer nahmen am Berlin Marathon 2022 teil. Am Sonntag wurde es spektakulär. Das Event erlebte seinen Höhepunkt und außerdem einen Weltrekord.

Berlin Marathon 2022: Programm und Zeitplan

Am Samstag war beim Berlin Marathon 2022 auch schon einiges geboten. So richtig schnell wurde es bei den Inline-Skatern. Bei den Herren konnte sich Bart Swings durchsetzen. Der Belgier feierte in Berlin bereits seinen achten Erfolg. Er wurde auch schon Eisschnelllauf-Olympiasieger. Der zweite Platz ging an Felix Rijhnen aus Darmstadt.Bei den Damen gewann mit Marie Dupuy eine Französin. Am Ende war es zu einem Massensprint gekommen, dessen Ergebnis erst durch einen Videoentscheid bestimmt werden konnte. Am Sonntag standen dann vor allem zwei wichtige Termine auf dem Programm.

8.50 Uhr: Start der Handbiker (Elite)

9.15 Uhr: Hauptrennen der Läufer beginnt

Weltrekord beim Berlin Marathon 2022

Bei den Läufern gingen am Sonntag mehr als 45.000 Atlethinnen und Athleten aus 157 Nationen an den Start. Bei den Herren stellte Vorjahressieger Guye Adola einen großen Favoriten auf den Sieg dar. Neben dem Mann aus Äthiopien rechnete sich aber auch der Doppel-Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge gute Chancen aus – mit Recht. Der Außnahmesportler aus Kenia stellte einen neuen Weltrekord auf. Er überwand die 42,195 Kilometer in 02:01:09. Kipchoge verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord um 42 Sekunden und schrieb ein weiteres Kapitel Laufgeschichte.

Nach dem Berlin Marathon 2022 soll die Strecke so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Dies wird wohl ab 14.30 Uhr der Fall sein. Auf den letzten Abschnitten der Laufstrecke sollen ab etwa 18.00 Uhr wieder Autos fahren können. Einen genauen Überblick rund um die Strecke gibt es auf einer interaktiven Karte, die auf der Website des Berlin Marathon 2022 zu finden ist.

