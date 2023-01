Biathlon

17:09 Uhr

Wenn Schnee zum raren Gut für Wintersportler wird

Plus Grüne Wiesen, kaum Schnee. Immerhin: Die Organisatoren beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding haben große Erfahrung im "Snowfarming".

Von Milan Sako

Die Wiesen rund um Ruhpolding sind grün. Erst die Straße in Richtung Chiemgau Arena bietet einen Hauch von Winterlandschaft. Die Bäume im Gipfelbereich der Hänge links und rechts der Straße sind leicht überzuckert. Auf den Loipen im Stadion trainieren die Sportler am Dienstagmittag zu Dutzenden, laufen immer wieder die Schlaufen, mit und ohne Gewehr auf den Schultern. Es ist die Szene dieses Frühlings-Winters: Skisport auf einem weißen Band im Grünen. Aber es funktioniert. "Ich mach’ mir keine Sorgen. Wir haben alles präpariert. Und die Wetterprognosen klingen okay. Wenn es nicht in Strömen regnet, sollten wir durchkommen", sagt Wettkampfleiter Alois Reiter. Die Organisatoren sind erfahrene Verwalter der Mangelware.

