Jonas Hofmann ist nicht nur auf dem Platz wichtig

Der Mönchengladbacher Fußball-Profi sorgt mit zwei Toren für den Sieg in Hoffenheim – und dafür, dass es bei der Rückfahrt ausreichend Essen gibt.

Einfach mal die Krise beendet. Die im neuen Fußball-Jahr, aber vor allem die auswärts. In dieser Saison hatte Borussia Mönchengladbach in fremden Stadien noch nicht gewonnen, nun am ersten Spieltag der Rückrunde ist die Misserfolgsserie beendet. 4:1 in Hoffenheim, das klingt deutlich. War es auch vor allem dank eines Spielers: Jonas Hofmann. Er erzielte zwei Tore, eines bereitete er vor. Und das vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick. Da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, wenn Hofmann nicht wieder für den Kader für die Länderspiele am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien nominiert werden würde.

Hofmann macht Werbung für sich vor den Augen von Flick

Zeitweise war der 30-Jährige sogar Stammspieler unter Flick. Bei der WM dagegen spielte Hofmann kaum eine Rolle. Er war gerade rechtzeitig aus einer Verletzungspause zurückgekehrt, zum Einsatz aber kam er in Katar selten: eingewechselt gegen Japan, Kurzeinsatz gegen Spanien, Bankdrücker gegen Costa Rica. Da hatte sich Hofmann mehr erhofft. Am Samstag immerhin machte er Werbung für sich. Wobei er offenbar gar nicht wusste, dass Flick im Stadion sein würde. Das sei für ihn aber auch nicht ausschlaggebend. Eine starke Leistung in jedem Spiel zu zeigen, darum geht es. Zumal die DFB-Verantwortlichen klar gemacht hätten, „dass wir wöchentlich unsere Leistung abliefern müssen. Da bin ich natürlich froh, dass es heute im Stadion so gut geklappt hat“.

Vor allem in der Arena, in der er sich so gut auskennt. Der 30-Jährige wurde in Heidelberg geboren, von 2004 bis 2011 gehörte er der Hoffenheimer Jugend an. Er ist noch immer in der Region verwurzelt, auch geschäftlich. In Sinsheim betreibt er eine Filiale einer Fast-Food-Kette, nicht weit entfernt hat er noch zwei weitere Standorte. So war zumindest das Essen auf der Busfahrt zurück nach Mönchengladbach recht kostengünstig gesichert. Ob auch gesund, war zweitrangig.