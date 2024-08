Buckelwal stiehlt Surfern bei Olympia die Show

Es sind die Olympischen Spiele der bombastischen Bilder: Beachvolleyball am Eiffelturm, Fechten im Grand Palais, Reiten im Schlosspark von Versailles. Die ganze Stadt dient als Kulisse, wenn es um Gold, Silber, Bronze und die großen Emotionen geht. Comme c’est grandiose! Und dann ja auch noch das Bild des Surfers Gabriel Medina, der in einer Monsterwelle zu stehen schien! Wer jetzt dachte, damit hätte Olympia sein Bilder-Feuerwerk verschossen, täuscht sich gewaltig.

Denn erneut sorgte das Surfen für ein spektakuläres Bild – und das lag nicht mal an der legendären Welle von Teahupo’o vor Französisch-Polynesien, wo die Surfwettbewerbe stattfinden. Beim Halbfinale der Frauen machte sich Tatiana Weston-Webb aus Brasilien gerade für ihren Durchlauf bereit, als im Hintergrund ein neuer Star der Spiele seinen Auftritt hatte: Ein leibhaftiger Buckelwal sprang aus dem Wasser und ließ sich zurück ins Meer klatschen.

Olympia 2024: Spektakuläres Surfen und Buckelwal-Show in Teahupo’o

30 Tonnen, die aus dem Meer nach oben preschen, kurz in der Luft zu stehen scheinen und dann wieder in die Fluten krachen – spektakulär. Und weiß der Himmel, wie die Organisatoren dieser Olympischen Spiele das Tier dazu überredet haben, diese Flugeinlage in die Kameras zu wagen. Netterweise zeigte sich das Tier auch deutlich friedfertiger als manche Artgenossen, die zuletzt Surfer attackiert hatten.

Stellt sich nur die Frage, was für die Abschiedszeremonie am Sonntagabend noch im Programm steht. Bislang ist bekannt, dass Tom Cruise sowie die Bands Air und Phoenix auftreten werden. Aber das kann ja nicht alles sein – nach allem, was man bislang von diesen Spielen zu sehen bekam.