BVB - FC Barcelona morgen live im TV und Stream: Termin, Uhrzeit und Übertragung der Champions League 24/25

Borussia Dortmund muss am 6. Spieltag der Ligaphase in der Champions-League-Saison 2024/2025 gegen den FC Barcelona ran. Der BVB steht vor dem Spiel gegen die Katalanen als bestes deutsches Team in der Königsklasse da: Auf Rang vier finden sich die Dortmunder vor der Mannschaft aus Leverkusen auf Platz 6 und vor den Bayern auf Rang 13 wieder. Stuttgart und Leipzig liegen aktuell abgeschlagen auf Platz 27 und 34. Im Gegensatz zu dem Auftreten des BVB in der Liga, in der sie bislang vor allem die Heimspiele, nicht aber die Auswärtspartien erfolgreich gestalten konnten, zeigt sich das Team in der Champions-League-Saison 2024/2025 bisher beinahe tadellos.

Bis auf die 2:5-Niederlage aus Dortmunder Sicht auswärts bei Real Madrid, konnte der BVB jedes seiner Spiele in der Königsklasse gewinnen: Angefangen beim 3:0-Auswärtserfolg in Brügge, über den 7:1-Kantersieg gegen Celtic Glasgow im heimischen Signal Iduna Park und dem 1:0 zu Hause gegen Sturm Graz, hin zum erneuten 3:0 auswärts in Zagreb. Man könnte sagen, es läuft für den BVB in der CL 24/25.

Gleiches gilt aber auch für den FC Barcelona. Das Team von Trainer Hansi Flick konnte ebenfalls vier von fünf Champions-League-Spielen für sich entscheiden – darunter auch der 4:1-Erfolg gegen Flicks ehemalige Mannschaft, den FC Bayern München. Die eine Niederlage musste Barça am 1. Spieltag gegen Monaco hinnehmen (1:2 aus der Sicht der Katalanen). Aktuell sind Barcelona und Dortmund Tabellennachbarn: Das Flick-Team liegt dank der besseren Tordifferenz vor dem BVB auf Rang 3.

Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung in TV und Stream der Partie BVB vs. Barcelona finden Sie hier.

BVB gegen Barcelona in der Champions League: Datum und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Champions League 2024/25 zufolge findet die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Barcelona am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, statt. Austragungsort ist das Dortmunder Wohnzimmer - der Signal Iduna Park. Anstoß ist um 21 Uhr.

BVB - FC Barcelona live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Wie es Fußballfans mittlerweile schon aus der Königsklasse kennen, wird die Übertragung der Champions League auch in der Saison 2024/25 wieder durch die beiden Anbieter DAZN und Amazon Prime Video gewährleistet. Dabei übernimmt DAZN die große Mehrheit der Spiele – mittwochs sogar alle Partien. Amazon Prime Video konnte sich jeweils eine Echtzeitübertragung einer Dienstagsbegegnung sichern. Im Free-TV ist bis auf das Finale der Champions League 2024/2025 kein Spiel live zu sehen.

Damit steht fest: Um das Match zwischen dem BVB und dem FC Barcelona mitverfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN notwendig. Zwischen den verschiedenen Optionen, die DAZN anbietet, müssen Interessierte das 34,99 Euro teure „Unlimited“ Paket buchen, da nur in diesem die Live-Partien der Champions League enthalten sind.

Nachfolgend haben wir noch einmal alle wichtigen Informationen für Sie im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund - FC Barcelona, Ligaphase der Champions League 24/25, 6. Spieltag

Datum: 11. Dezember 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund - FC Barcelona in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Insgesamt standen sich die beiden Teams laut fussballdaten.de bereits viermal gegenüber: zweimal im UEFA Super Cup 1998 und zweimal in der Champions-League-Gruppenphase im Jahr 2019. In den jüngeren Begegnungen ging Barcelona zu Hause mit einem 3:1-Sieg vom Platz, während Dortmund im heimischen Stadion gegen den Konkurrenten aus der spanischen La Liga nicht über ein 0:0 hinauskam. Im Jahr 1998 zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Dortmund verlor in Katalonien mit 0:2 und konnte aus dem Heimspiel gegen Barça einen Punkt nach einem 1:1-Unentschieden mitnehmen.