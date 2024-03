Deutschland darf auf Handball-WM 2029 oder 2031 hoffen

2027 richtet Deutschland die Handball-WM aus. Die Rolle als Co-Gastgeber eines weiteren Großturniers in den Folgejahren ist sehr wahrscheinlich.

Deutschland darf 2029 oder 2031 erneut auf die Ausrichtung der Handball-Weltmeisterschaft hoffen. Der Deutsche Handballbund bewirbt sich gemeinsam mit Frankreich als Gastgeber für eines der beiden Turniere, für die es nach dem Rückzug von Saudi-Arabien nur noch eine weitere gemeinsame Kandidatur von Dänemark, Island und Norwegen gibt.

Die Endrunden werden am 16. April bei der Council-Sitzung des Weltverbandes IHF im französischen Créteil vergeben. Da Deutschland bereits 2027 allein die WM ausrichtet, erscheint der Zuschlag als Co-Gastgeber für 2031 als wahrscheinlich.

"Internationale Meisterschaften sind eine Energiequelle für Handball-Deutschland. Die EM in diesem Januar ist das allerbeste Beispiel", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in einer Verbandsmitteilung vom Sonntag. "Dass wir an der Seite Frankreichs die Chance bekommen, 2029 oder 2031 als Juniorpartner Mit-Ausrichter einer weiteren Männer-Weltmeisterschaft sein zu können, ist eine großartige Aussicht."

