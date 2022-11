Champions-League-Auslosung: Die Achtelfinal-Gegner der deutschen Klubs

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League steht an. Vier deutsche Mannschaften bekommen Gegner zugeteilt. Die Auslosung live.

So langsam wird es ernst in der Champions League: Die Gruppenphase der Saison 2022/23 ist absolviert und es steht die K.o.-Phase an. Am Montag wurden nun im schweizerischen Nyon die Begegnungen im Achtelfinale ausgelost.

Champions-League-Auslosung: Vier deutsche Teams im Achtelfinale

Aus deutscher Sicht war die Auslosung der Achtelfinalspiele spannend wie selten. Die Bundesliga ist noch mit vier Mannschaften vertreten: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Einzig Bayer Leverkusen verpasste den Sprung in die K.o.-Runde der Königsklasse.

Den deutschen Teams drohten im Achtelfinale allerdings Hammer-Lose. Das galt auch für den FC Bayern. Und so kam es dann auch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Champions League: Achtelfinal-Auslosung im Überblick

RB Leipzig - Manchester City

- Club Brügge - Benfica Lissabon

- FC Liverpool - Real Madrid

- AC Mailand - Tottenham Hotspur

- Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

- Borussia Dortmund - FC Chelsea

- Inter Mailand - FC Porto

- Paris Saint-Germain - FC Bayern

So läuft die Champions-League-Auslosung

Im Achtelfinale wird grundsätzlich mit zwei Lostöpfen gearbeitet. In einem befinden sich die Gruppensieger, die gegen Gruppenzweite gelost werden. Allerdings gibt es einige Einschränkungen. So können keine Mannschaften gegeneinanderspielen, die schon in der Gruppenphase aufeinandertrafen. Außerdem dürfen im Achtelfinale keine Mannschaften aus demselben Verband aufeinandertreffen. Das bedeutet, dass es beispielsweise keine deutschen Duelle geben kann.

Gruppensieger

FC Bayern

Benfica (POR)

(POR) Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

(ENG) SSC Neapel (ITA)

(ITA) Porto (POR)

Real Madrid ( ESP )

( ) Tottenham (ENG)

Gruppenzweite

Lesen Sie dazu auch

​​Club Brügge (BEL)

(BEL) Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

Inter (ITA)

RB Leipzig

Liverpool (ENG)

(ENG) Mailand (ITA)

(ITA) Paris Saint-Germain (FRA)