Champions League 2023: FC Bayern trifft auf Manchester City

Die Viertelfinalpartien der Champions League wurden ausgelost. Auch der Weg ins Finale steht bereits fest. Den FC Bayern erwartet ein Wiedersehen mit Pep Guardiola.

Als einziger deutscher Fußballverein ist der FC Bayern München ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen – mit acht Siegen in acht Partien. Die Auslosung fand am UEFA-Sitz in der Schweiz statt. UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti leitete das Prozedere, die Ex-Profis Hamit Altintop und Patrick Kluivert zogen die Lose für die Viertelfinalpartien und Halbfinal-Begegnungen.

Der FC Bayern hatte im Achtelfinale das französische Topteam von Paris St. Germain aus der Königsklasse geworfen. In der vergangenen Woche hatten die Münchner die packende Partie in der Allianz Arena mit 2:0 gewonnen. Das Hinspiel im Pariser Prinzenpark hatte der FC Bayern mit 1:0 für sich entschieden. Der Rekordmeister bleibt damit das einzige deutsche Team, das noch in der Champions League vertreten ist. Borussia Dortmund scheiterte im Achtelfinale gegen den FC Chelsea, Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel und RB Leipzig gegen Manchester City.

Champions-League-Auslosung: Alle Partien im Viertelfinale

Real Madrid - Chelsea

- Chelsea Inter Mailand - Benfica Lissabon

- Manchester City - FC Bayern München

- AC Mailand - SSC Neapel

Der erstgenannte Verein spielt im Hinspiel zu Hause und darf im Rückspiel auswärts antreten.

Champions-League-Auslosung: Alle Partien im Halbfinale

AC Mailand / SSC Neapel - Inter Mailand / Benfica Lissabon

/ - / Real Madrid /Chelsea - Manchester City / FC Bayern München

Der Sieger des zweiten Halbfinals wird im Finale als Heimmannschaft genannt. Das hat jedoch nur organisatorische Auswirkungen.

Champions League: Alle Termine im Überblick

Ausgetragen wird die Runde der letzten acht Mannschaften am 11./12. sowie am 18./19. April. Die Hinspiele des Halbfinales finden dann am 9. und 10. Mai und die Rückspiele am 16. und 17. Mai statt. Am 10. Juni wird das Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ausgetragen.

