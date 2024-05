BVB - Real im Champions League Finale 2023/24: Übertragung im Free-TV und Stream

Im Juni steht das Finale der Champions League Saison 23/24 an. Alle Infos rund um Teams, Übertragung im Free-TV, Termin sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

In der Bundesliga-Saison 23/24 ist das letzte Wort bereits gesprochen: Bayer Leverkusen ist Deutscher Meister. Nach elf Meistertiteln in Folge wurde der Rekordmeister Bayern München abgelöst. Die Münchner schieden nach einem dramatischen Ausscheiden in Madrid nicht ins Finale aus, was bedeutet, dass das deutsche Wembley-Revival von 2013 gegen den BVB ausbleibt. Real Madrid setzte sich nach Hin- und Rückspiel insgesamt mit 4:3 Toren durch. In der Champions League steht somit die Ermittlung des Titelgewinners noch aus.

Dortmund qualifizierte sich bereits einen Tag vor dem Bayern-Aus. Seit Dienstagabend, dem 7. Mai 2024, steht fest, dass die Borussia nach dem Gesamtsieg gegen Paris zum ersten Mal seit elf Jahren wieder im Finale der Champions League steht. Mit Real Madrid wartet jedoch ein harter Gegner. Die "Madridistas" dominieren seit fast einem Jahrzehnt die Königsklasse und scheinen mit ihrer Erfahrung im Kader um Spieler wie Toni Kroos oder Luka Modric immer wieder das nötige Glück zu erzwingen. Doch in einem CL-Finale scheint alles möglich zu sein. Außerdem ist es das letzte Spiel von Dortmunds Vereinslegende Marco Reus, der den Verein danach verlassen wird. Die Mannschaft wird versuchen, ihm seinen Abschied mit dem bedeutendsten Titel im Vereinsfußball zu versüßen.

Wann findet das Endspiel statt und wo kann man es live im TV und Stream verfolgen? Wie ist die Bilanz zwischen Real und dem BVB? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zum CL-Finale 23/24 finden Sie hier.

Champions League Finale 2024: Dortmund vs. Madrid Termin - Wann und wo findet das Endspiel statt?

Das Finale der Champions League findet am 1. Juni 2024 im Wembley Stadium in London statt. Der Anpfiff erfolgt wie immer um 21 Uhr. Das Stadion in der englischen Hauptstadt ist mit dem Finale in der Saison 23/24 zum dritten Mal der Austragungsort des Endspiels. Im kommenden Jahr findet das Finale in Deutschland in der Münchner Allianz Arena statt.

CL-Finale zwischen BVB und Real live im Free-TV und Stream: Übertragung des Endspiels 2024

Für die Übertragung der Champions-League-Saison 23/24 waren bisher die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN zuständig. Während es beim Streamingdienst von Amazon an jedem Dienstag immer ein Topspiel mit deutscher Beteiligung zu sehen gab, war DAZN für die Übertragung der übrigen Begegnungen zuständig. Im Free-TV gab es bisher keine CL-Spiele in voller Länge zu sehen. Das ändert sich mit dem Finale: Das Endspiel wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen des ZDF zu sehen sein. Die TV-Übertragung beginnt bereits um 19.20 Uhr mit dem "Champions-League-Magazin", das von Jochen Breyer moderiert wird. Es folgt die Reportage "Das Spiel um Milliarden – der Ausverkauf des europäischen Fußballs", bevor es um 19.35 mit der Live-Berichterstattung aus Wembley weitergeht. Neben der TV-Übertragung zeigt das ZDF die Begegnung auch im hauseigenen Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung des Champions League Finales 23/24 im Überblick:

Spiel: Borussia Dortmund vs. Real Madrid , Finale der Champions League 23/24

vs. , Finale der 23/24 Datum: Samstag, 1. Juni 2024

Samstag, 1. Juni 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Wembley Stadium , London

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Das Finale der Champions League 23/24 im Live-Ticker: Highlights, Tore und Karten

Wenn Sie das Finale trotz der Übertragung im Free-TV nicht live vor dem Fernseher verfolgen können oder möchten, dann haben wir eine Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Der Ticker informiert Sie über alle Tore und Highlights des Spiels - so verpassen Sie keine Karten, Fouls und Auswechslungen. Vor dem Start des CL-Finales werden Sie auch über die Aufstellung der beiden Mannschaften informiert.

Borussia Dortmund gegen Real Madrid: Die Bilanz der beiden Teams

Bisher trafen die beiden Mannschaften 14 Mal in der Champions League aufeinander. Real Madrid konnte dabei sechs Siege verbuchen, während Borussia Dortmund nur drei Mal gegen die "Königlichen" gewinnen konnte. Fünf weitere Spiele endeten unentschieden. In diesen Begegnungen erzielte Real 24 Tore, während Dortmund 19 Tore erzielte. Das letzte Aufeinandertreffen fand 2017 während der Gruppenphase statt.