FC-Bayern-Frauen feiern Zittersieg gegen Arsenal in der Allianz Arena

Die FC-Bayern-Frauen zittern sich gegen Arsenal zu einem 1:0-Erfolg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Die Rekordkulisse in der Allianz Arena bleibt aber aus.

20.000 Zuschauer, Sieg gegen den FC Arsenal, ein Bein im Champions-League-Halbfinale: Viel besser hätte der Dienstagabend für die Frauen des FC Bayern München in der Allianz Arena nicht laufen können.

Für die Spielerinnen ist der Auftritt auf dieser ganz großen Bühne noch immer etwas Besonderes. So sagte Mittelfeldstrategin Sarah Zadrazil im Vorfeld des Viertelfinal-Hinspiels in der Königsklasse. „Wir wollen da rausgehen und ein richtiges Feuerwerk abliefern.“ Die einzige Rakete zündete Nationalspielerin Lea Schüller in der 39. Minute per Kopf zum 1:0. Mehr gelang den Münchnerinnen in der hitzigen Partie nicht mehr. Ebenso wenig den Londonerinnen, die wie der FCB etliche hochkarätige Chancen liegen ließen.

Minutenlanger Jubel in der Allianz Arena

Die Fans im Stadion bejubelten den Zittersieg nach dem Schlusspfiff minutenlang. Nach der Viertelfinal-Pleite in der Champions League gegen Paris Saint-Germain vergangene Saison und dem Vorrunden-Sieg gegen den FC Barcelona im November war es das dritte Pflichtspiel für die FCB-Frauen in der Allianz Arena.

Ihren Rekord von 24.000 Zuschauern knackten sie aber nicht. Und das, obwohl im Vorfeld massiv für die Partie geworben wurde und die Tickets um ein Vielfaches günstiger als bei den Heimspielen der männlichen Kollegen waren. Während bei Champions-League-Partien der Männer ein Sitzplatz im Unterrang 150 Euro kostet, waren es gegen Arsenal für dieselbe Kategorie lediglich 25 Euro.

Ihrem großen Ziel, dem Champions-League-Titel, sind die Bayern-Frauen dennoch einen großen Schritt näher gekommen. Bislang haben sie zwei Mal das Halbfinale der Königsklasse erreicht (2019 und 2021), dann war Endstation. Zu groß war die Lücke zu absoluten Spitzenteams wie dem FC Barcelona oder Olympique Lyon in der Vergangenheit. Die soll schnellstmöglich und nachhaltig geschlossen werden, betont Trainer Alexander Straus immer wieder. Mit dem 1:0 gegen Top-Klub FC Arsenal ist ein weiterer Schritt gemacht.

Bundesliga-Topspiel gegen Wolfsburg steht am Samstag an

Und auch in der Liga haben die Münchnerinnen noch Chancen auf den Titel. Am Samstag (17.55 Uhr) steht das Top-Spiel gegen den Spitzenreiter und möglichen Champions-League-Halbfinal-Gegner VfL Wolfsburg an. Allerdings auf deutlich kleinerer Bühne am bereits ausverkauften FC-Bayern-Campus vor 4500 Zuschauern. Am Mittwoch, 29. März, folgt das Viertelfinal-Rückspiel im Emirates Stadium in London.