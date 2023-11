Roter Stern gegen RB Leipzig heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch kostenlos?

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig - live im TV und Stream. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Champions League 23/24. Läuft das Spiel auch im Free-TV?

In der Champions League 23/24 spielt RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad am vierten Spieltag der Gruppenphase. Bereits am dritten Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Gruppe G. Dabei triumphierte Leipzig mit einem 3:1-Heimsieg über den Gegner aus Serbien. Zuvor konnten die Sachsen ebenfalls dank eines 3:1-Sieges gegen die Young Boys Bern auswärts drei Punkte mitnehmen. Nur am zweiten Spieltag mussten sie sich dem Champions League Sieger der vorherigen Saison 22/23 - Manchester City - geschlagen geben. Das Spiel ging mit 1:3 in der heimischen Red Bull Arena in Leipzig verloren.

Leipzig steht mit seinen sechs Punkten dennoch gut da: Die Roten Bullen belegen vor der Partie gegen Belgrad den zweiten Platz der Gruppe G - vor den Young Boys aus Bern und Roter Stern. Beide Mannschaften teilen sich derzeit mit jeweils einem Punkt und 4:8 Toren den dritten Platz. Das englische Man City belegt ohne Punktverlust nach den drei Spielen Platz 1.

Läuft Roter Stern gegen RB Leipzig im Free-TV? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Termin, Übertragung sowie einen Live-Ticker.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig in der Champions League: Datum und Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Die Partie zwischen Roter Stern Belgrad und Red Bull Leipzig wird am 7. November 2023 stattfinden. Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Team von Marco Rose hat dabei ein Auswärtsspiel vor der Brust - ausgetragen wird das Match in dem Stadion Rajko Mitić in Belgrad. Im Spielplan für die Champions League 2023/24 finden Sie einen Überblick über alle Begegnungen in der Königsklasse.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig live im TV und Stream - CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der diesjährigen Champions League Saison haben sich Amazon Prime Video und DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Dabei zeigt letzterer sieben der acht Partien am Dienstag - lediglich ein Topspiel mit deutscher Beteiligung hat Amazon Prime Video im Programm. Das Spiel von Roter Stern gegen Leipzig wird von DAZN übernommen.

Um das Match sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. DAZN bietet die Champions League einzig im Paket "DAZN Unlimited" an, das Fußballfans für zwölf Monate zu einem Preis von 29,99 Euro monatlich buchen können. Eine Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist, kostet aktuell (Stand: 31.10.2023) 44,99 Euro pro Monat. In Österreich zahlt man 19,99 Euro für das Jahresabo und 29,99 Euro für das Monatsabo.

Im Free-TV kann man das Spiel daher live nicht sehen. Es wird am 8. November 2023 im ZDF aber ab 23 Uhr eine einstündige Sendung geben, in der auch die Zusammenfassung des Spiels Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig gezeigt wird.

Spiel: Roter Stern Belgrad - RB Leipzig , Gruppenphase , Gruppe G, Spieltag 4 von 6, UEFA Champions League 2023/24

- , , Gruppe G, Spieltag 4 von 6, 2023/24 Datum: Dienstag, 7. November 2023

Dienstag, 7. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stadion Rajko Mitić , Belgrad

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Roter Stern Belgrad - RB Leipzig

Möchten Sie Roter Stern Belgrad - RB Leipzig live miterleben, aber kein Geld für das Abonnement bei dem Streaming-Anbieter ausgeben? In unserem Live-Ticker finden Sie alles Wichtige im Lauf der Partie. So entgehen Ihnen keine Tore und keine Wechsel.

