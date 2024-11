Für zweieinhalb Minuten Superstar: Darum ist Cheersport in Augsburg beliebt

Sonntagvormittag, in der Turnhalle des TV Augsburg. Der Bass wummert durch den Raum, wie in einer Diskothek. Kein Wunder, dass der Filterkaffee kaum angerührt wird – die Energie ist enorm. Fünf Mädchen in dunklen Anzügen und mit silbernen Pompons (Püscheln) betreten die Halle und beginnen ihre Showeinlage – sie sind die jüngsten. Doch die Bewegungen sind synchron, ihre Gesichter konzentriert. Das Publikum klatscht im Takt, bis die Halle fast vibriert vor Begeisterung. Jetzt in diesem Moment, in dieser Halle, sind sie Superstars. Dem Leuchten ihrer Augen nach können sie sich gar nicht anders fühlen.

