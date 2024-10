Undav führt DFB-Team zum Sieg gegen Bosnien-Herzegowina

Angeführt von Doppel-Torschütze Deniz Undav hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen Pflichtsieg in der Nations League gefeiert. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina dank zweier Tore des Stuttgarter Angreifers Undav (30. und 36. Minute) mit 2:1 (2:0). Den Anschlusstreffer für den Außenseiter erzielte der frühere Bundesligaprofi Edin Dzeko (70.).

Nagelsmann musste neben dem lange fehlenden Stammtorwart Marc-André ter Stegen auf sechs weitere Profis verzichten, darunter auch die Offensivstars Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug. Der Stuttgarter Torhüter Alexander Nübel und Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst kamen so zu ihrem Länderspieldebüt gleich in der Startelf, in der zweiten Halbzeit durfte auch der Mainzer Jonathan Burkardt erstmals ran.

Deutschland trotzte den vielen Ausfälle und bleibt in der Nations League auf Viertelfinalkurs. Im nächsten Spiel am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München empfängt die DFB-Auswahl die Niederlande als vermeintlich stärksten Gruppengegner. (dpa)