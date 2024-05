Eishockey-WM 2024: Deutschland gegen Schweden live im Free-TV und Stream

Deutschland gegen Schweden heißt es am 3. Spieltag der Eishockey WM 2024. Alle Infos zur Übertragung im TV oder Stream sowie Termin und Uhrzeit finden Sie hier.

Die 87. Eishockey Weltmeisterschaft in Tschechien läuft - und am 3. Spieltag der Gruppenphase muss Deutschland gegen Schweden ran. In Gruppe B trifft das DEB-Team außerdem auf die Slowakei, die USA, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen. Alle Spiele dieser Gruppe finden in der Ostravar Arena in Ostrava statt - ganz im Osten des Landes an der Grenze zu Polen. Die Partien der Gruppe A, in der neben Gastgeber Tschechien auch die Hochkaräter-Teams aus Kanada und Finnland spielen, werden in der tschechischen Hauptstadt Prag ausgetragen.

Das Spiel gegen Schweden zählt zweifelsohne zu den größten Herausforderungen für das Team um Draisaitl und Co. - wann startet die dritte Partie und von wem wird sie übertragen? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos.

Deutschland gegen Schweden: Termin und Uhrzeit - Gruppenphase der Eishockey-WM 2024

Wie es der Spielplan der Eishockey-WM 2024 vorgibt, findet das dritte Spiel der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase am Montag, dem 13. Mai 2024 statt. Der Bully ist für 20.20 Uhr angesetzt. Insgesamt 12.500 Zuschauerinnen und Zuschauer können das Spiel in der Ostravar Arena live miterleben.

Deutschland - Schweden live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Für die Übertragung der Eishockey-WM 2024 ist ProSieben verantwortlich - zumindest für die Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Sender zeigt damit auch das dritte Spiel Deutschlands in der Gruppenphase gegen Schweden. Außerdem gibt es bei ProSieben und ProSieben MAXX zwei der Viertelfinalspiele, beide Halbfinals sowie das Spiel um den dritten Platz und das Finale am 26. Mai zu sehen. Insgesamt hat der Privatsender 30 Partien im Angebot. Als Eishockey-Fan, der oder die jedoch wirklich alle Spiele der Weltmeisterschaft in voller Länge verfolgen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sportdeutschland.tv abschließen. Dabei kann ein spezieller Turnierpass ausgewählt werden, der für 24,90 Euro buchbar ist (Stand: April 2024).

Alle Informationen zur Übertragung des dritten Gruppenspiels Deutschland gegen Schweden auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Schweden, 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase , Gruppe B

- Schweden, 87. WM 2024, , Gruppe B Wo: Ostravar Arena, Ostrava

Arena, Datum: Montag, 13. Mai 2024

Montag, 13. Mai 2024 Uhrzeit : 20.20 Uhr

20.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de, Sportdeutschland.tv

Deutschland vs. Schweden bei der Eishockey-WM 2024: Bilanz der Nationalteams

Wie es bei Sportbild heißt, sind die beiden Nationalmannschaften bislang 57 Mal aufeinander getroffen. Dabei konnte Schweden ganze 51 Spiele für sich entscheiden. Demgegenüber stehen gerade einmal drei Siege des DEB-Teams. In drei weiteren Partien haben sich die beiden Mannschaften unentschieden voneinander getrennt. Dementsprechend deutlich fällt auch die Statistik zum Torverhältnis aus: Da heißt es 295 zu 97 zugunsten der Skandinavier.

Zuletzt ist die deutsche Mannschaft auf das Team aus dem hohen Norden im Mai 2023 getroffen. Auch hierbei konnten die Schweden einen Sieg verbuchen - 1:0 hieß es am Ende aus ihrer Sicht. Die Begegnung davor liegt schon etwas weiter zurück: Im Jahr 2018 hat Deutschland nach Verlängerung letztlich das Spiel auf seine Seite gezogen und mit 4:3 gegen die schwedische Nationalmannschaft gewonnen.