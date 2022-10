Von der 1. Runde bis ins Finale: Diese Summen winken den Klubs im DFB-Pokal

Die 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 steht an - und für einen Einzug ins Achtelfinale winken den Klubs hohe Summen. Die Preisgelder pro Runde im Überblick.

Am Dienstag startet die 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23. 16 Klubs winkt dabei der Einzug ins Achtelfinale, des deutschen Pokalwettbewerbs, der nicht nur prestigeträchtig, sondern auch lukrativ ist. Über fast eine Million Euro können sich die Achtelfinalisten in diesem Jahr freuen. Es sind Rekordsummen, welche in dieser Spielzeit im DFB-Pokal zu holen sind.

DFB Pokal: Preisgeld pro Runde in der Saison 2022/23

Für die Teilnahme an der 1. Runde bekamen die Mannschaften im DFB-Pokal 2022/23 jeweils 209.247 Euro vom Deutschen Fußball-Bund ( DFB). Das sind rund 30.000 Euro mehr als in der Saison vor der Corona-Pandemie, welche Kürzungen der Preisgelder mit sich gebracht hatte.

Der Sieger des DFB-Pokals 2023 kann mit Einnahmen in Höhe von 4,32 Millionen Euro rechnen. Auch die knappe Million, welche für das Achtelfinale an die Klubs ausgeschüttet wird, kann aber vor allem für kleinere Verein ein echter Geldsegen sein. Auch deswegen wird es am Dienstag und Mittwoch heiß hergehen.

DFB-Pokal 2022/23: Preisgelder pro Runde in der Übersicht

1. Runde: 209.247 Euro

209.247 Euro 2. Runde: 418.494 Euro

418.494 Euro Achtelfinale: 836.988 Euro

836.988 Euro Viertelfinale: 1,67 Millionen Euro

1,67 Millionen Euro Halbfinale: 3,35 Millionen Euro

3,35 Millionen Euro Finalist: 2,88 Millionen Euro

2,88 Millionen Euro Sieger: 4,32 Millionen Euro

2. Runde im DFB-Pokal: Diese Teams spielen noch um Preisgelder

32 Mannschaften kämpfen in der 2. Runde um den Einzug ins Achtelfinale. Die Partien und der Spielplan im DFB-Pokal 2022/23 im Überblick:

VfB Lübeck (RL) – Mainz 05 (BL)

(RL) – (BL) Stuttgarter Kickers (OL) – Eintracht Frankfurt (BL)

(OL) – (BL) SV Elversberg (3. Liga) – VfL Bochum (BL)

(3. Liga) – (BL) Waldhof Mannheim (3. Liga) – 1. FC Nürnberg (2. BL)

(3. Liga) – (2. BL) Eintracht Braunschweig (2. BL) – VfL Wolfsburg (BL)

(2. BL) – (BL) Hannover 96 (2. BL) – Borussia Dortmund (BL)

(2. BL) – (BL) SC Freiburg (BL) – FC St. Pauli (2. BL)

(BL) – (2. BL) RB Leipzig (BL) – Hamburger SV (2. BL)

(BL) – (2. BL) FC Augsburg (BL) – FC Bayern München (BL)

(BL) – (BL) SV Sandhausen (2. BL) – Karlsruher SC (2. BL)

(2. BL) – (2. BL) 1899 Hoffenheim (BL) – Schalke 04 (BL)

(BL) – (BL) VfB Stuttgart (BL) – Arminia Bielefeld (2. BL)

(BL) – (2. BL) SC Paderborn (2. BL) – Werder Bremen (BL)

(2. BL) – (BL) Union Berlin (BL) – 1. FC Heidenheim (2. BL)

(BL) – (2. BL) Jahn Regensburg (2. BL) – Fortuna Düsseldorf (2. BL)

(2. BL) – (2. BL) Darmstadt 98 (2. BL) – Borussio Mönchengladbach (BL)

DFB Pokal 2022/23: Alle Runden im Überblick

1. Runde : 29. Juli bis 31. August 2022

: 29. Juli bis 31. August 2022 2. Runde : 18. und 19. Oktober 2022

: 18. und 19. Oktober 2022 Achtelfinale : 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023

: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 Viertelfinale : 4. und 5. April 2023

: 4. und 5. April 2023 Halbfinale : 2. und 3. Mai 2023

: 2. und 3. Mai 2023 Finale: 3. Juni 2023

