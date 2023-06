DFB-Pokal 2022/23: Übertragung im Free-TV und Stream

Den DFB-Pokal 22/23 heute im Fernsehen oder online sehen? Wir informieren Sie über die Übertragung im Free-TV und Stream für alle Spiele.

Übertragung des DFB-Pokal 2022/23: Der DFB-Pokal ist am 29. Juli 2022 gestartet und endet am 3. Juni 2023. 64 Mannschaften aus der 1., 2. und 3. Liga sowie aus den unteren Ligen treten gegeneinander an. Sie möchten die Partien live und kostenlos im Free-TV verfolgen? Oder bevorzugen einen Online-Stream? Dieser Artikel zeigt Ihnen, welchen Sender Sie wann einschalten müssen, um nichts zu verpassen.

Der DFB-Pokal 22/23 heute im Free-TV und Stream

Welche Sender übertragen den DFB-Pokal 22/23 live im Fernsehen? Die TV-Rechte wurden neu verhandelt und sehen für die Saison 22/23 wie folgt aus:

ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 Spiele kostenlos . Zuvor waren es 13 gewesen, die die öffentlich-rechtlichen Sender im Free-TV übertrugen. Sie strahlen unter anderem beide Halbfinals und das Finale aus.

und übertragen insgesamt . Zuvor waren es 13 gewesen, die die öffentlich-rechtlichen Sender im Free-TV übertrugen. Sie strahlen unter anderem aus. Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich die umfangreichsten Übertragungsrechte gesichert. Im Pay-TV bei Sky sind alle 63 Partien live verfügbar.

sind alle verfügbar. Wer Live-Streams der Matches online empfangen möchte, kann die Angebote von ARD (sportschau.de), ZDF (zdf.de) und Sky im Web nutzen. Über SkyGo kann das gesamte Live-Programm verfolgt werden, über das Sky-Angebot WOW ist die erste Pokalrunde live zu sehen.

Unser TV-Kalender zeigt Ihnen, welche Spiele im DFB-Pokal-Spielplan 2022/23 gratis im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sind:

Runde Spiel Datum Uhrzeit Sender Runde 1 TSV 1860 München vs. Borussia Dortmund 29.7.22 20.45 Uhr ZDF

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt 1.8.22 20.45 Uhr ARD

FC Teutonia 05 Ottensen vs. RB Leipzig 30.8.22 20.45 Uhr ZDF

Viktoria Köln vs. FC Bayern München 31.8.22 20.45 Uhr ARD Runde 2 SV Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach 18.10.22 20.45 Uhr ARD FC Augsburg vs. Bayern München 19.10.22 20.45 Uhr ZDF Achtelfinale Mainz 05 - FC Bayern 01.02.23 20.45 Uhr ARD Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 07.02.23 20.45 Uhr ARD VfL Bochum - Dortmund 08.02.23 20.45 Uhr ZDF Viertelfinale Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin 04.04.23 18.00 Uhr ZDF FC Bayern München - SC Freiburg 04.04.23 20.45 Uhr ARD RB Leipzig - Borussia Dortmund 05.04.23 20.45 Uhr ZDF Halbfinale SC Freiburg - RB Leipzig 02.05.23 20.45 Uhr ZDF VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 03.05.23 20.45 Uhr ARD Finale RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 03.06. 20.00 Uhr ZDF

DFB-Pokal 22/23: TV-Termine, Übertragung und Sender

Runde 1

Runde 2

19.10. 20.45 Uhr Regensburg - Fortuna Düsseldorf Sky

Achtelfinale

DFB-Pokal-Viertelfinale: Diese Teams treffen aufeinander

Datum Uhrzeit Spiel Free-TV Pay-TV 05.04.2023 20.45 Uhr RB Leipzig - Dortmund ZDF Sky 05.04.2023 18.00 Uhr Nürnberg - VfB Stuttgart Sky 04.04.2023 18.00 Uhr Frankfurt - Union Berlin ZDF Sky 04.04.2023 20.45 Uhr Bayern - Freiburg ARD Sky

DFB-Pokal-Halbfinale: Diese Teams treffen aufeinander

Datum Uhrzeit Spiel Free-TV Pay-TV 02.05.2023 20.45 Uhr SC Freiburg - RB Leipzig ZDF Sky 03.05.2023 20.45 Uhr VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt ARD Sky

DFB-Pokal-Finale: Diese Teams spielen um den Sieg

Datum Uhrzeit Spiel Free-TV Pay-TV 03.06.2023 20.00 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt ARD Sky

Diese Mannschaften haben um den DFB-Pokal 22/23 gespielt

Um den DFB-Pokal 2022/23 spielen folgende 18 Bundesliga-Vereine:

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

FC Bayern München

FC Schalke 04

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

VfB Stuttgart

VfL Bochum

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

Hertha BSC

Außerdem traten weitere 18 Mannschaften der Zweitliga und vier Teams der 3. Liga an. Hinzu kamen noch insgesamt 24 Vereine aus der Regionalliga und der Oberliga.