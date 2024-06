Fußball-EM 2024

vor 29 Min.

Ungarische Nationalmannschaft zeigt sich trotz Nieselregens im Westallgäu gut gelaunt

Plus Ungarns Nationalmannschaft bestreitet im EM-Quartier in Weiler das erste Training. Kapitän Szoboszlai, um den Fans zwischenzeitlich bangten, gibt Entwarnung. Und macht eine Kampfansage.

Von Thomas Weiß

Klar, die Allgäuer sind gastfreundliche Menschen. Deshalb haben sie zum Empfang der ungarischen Nationalmannschaft vor dem Mannschaftshotel Tannenhof in Weiler auch ein riesiges Transparent erstellen lassen mit der Aufschrift "Üdvözöljük Weiler-Simmerbergben!“ Das nahezu unaussprechliche "Willkommen“ mit den vier Umlauten werden die Einheimischen sicher in den nächsten Wochen noch üben. Ungarisch, das jedenfalls wurde auch bei der ersten Pressekonferenz am Dienstag in einer zum Medienzentrum umfunktionierten Turnhalle direkt neben dem Trainingsplatz deutlich, ist für Nicht-Ungarn absolut unverständlich.

Dass der Pressesprecher des ungarischen Verbandes so gar keine Anstalten machte, das gesprochene Wort von Kapitän Dominik Szoboszlai zu übersetzen, lässt den Schluss nahe, dass die wenigen Journalisten aus Deutschland, der Schweiz und Schottland – den drei Vorrundengegnern der Ungarn – eher nicht so viel über das ungarische Team erfahren sollten. Gut, dass Szoboszlai auch der deutschen Sprache mächtig ist, schließlich kam er mit 16 Jahren nach Österreich in die Kaderschmiede eines Brauseherstellers nach Salzburg und spielte danach zweieinhalb Jahre für RB Leipzig. Deshalb gab’s in Weiler auch ein paar freundliche, aber zweifelsfrei auch dünne Aussagen auf Deutsch. "Wir wollen hier bei der EM nicht nur ein bisschen mitspielen, sondern weiterkommen – so weit wie möglich.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen