Dortmund - Chelsea in der Champions League: Übertragung live im TV und Stream

In der Champions League kommt es im Achtelfinale zum Match zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea. Alle Infos rund um Übertragung im Live-Stream und TV, Live-Ticker, Datum und Uhrzeit gibt es hier.

In der Champions League-Saison 2022/23 stehen sich im Achtelfinale laut Spielplan Borussia Dortmund und der FC Chelsea gegenüber. Für beide Mannschaften ist es in der Saison 22/23 das erste Endrundenspiel in der Königsklasse. Das Rückspiel ist für den 7. März 2023 angesetzt. Alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Borussia Dortmund - FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das erste Achtelfinalspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea findet am 15. Februar 2023 statt. Der Anpfiff ist um 21 Uhr.

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea: Achtelfinale-Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Ein Großteil der Rechte für die Übertragung der Championsleague liegt inzwischen bei den Anbietern DAZN und Amazon Prime. So auch bei der Partie Borussia Dortmund gegen FC Chelsea - diese wird auf DAZN gezeigt. Im Free-TV wird das Spiel also nicht übertragen.

Hier sind die Informationen zur Übertragung in der Übersicht:

Spiel: Borussia Dortmund gegen FC Chelsea , Achtelfinale der UEFA Champions League 2022/23

gegen , Achtelfinale der 2022/23 Datum: Mittwoch, 15. Februar 2023

Mittwoch, 15. Februar 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Stadion: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel Borussia Dortmund gegen FC Chelsea

Wer das Spiel auch ohne Pay-TV Abo verfolgen möchte, für den haben wir eine Alternative im Angebot: unseren Live-Ticker. Hier können Sie natürlich nicht nur dieses sondern alle Spiele der laufenden Champions League Saison verfolgen. Über das Datencenter erhalten Sie alle Informationen rund um das Spiel. Egal, was auf dem Platz passiert, im Live-Ticker können Sie es nachlesen.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Für fast alle Spiele der Saison 2022/23 der UEFA Champions League liegen die Übertragungsrechte bei DAZN und Amazon Prime. Eine Ausnahme gibt es beim Finale am 10. Juni 2023: Das überträgt das ZDF live aus Istanbul im Free-TV. Für alle anderen Partien gilt: Wer das Spiel live verfolgen möchte, muss Geld für einen der Anbieter ausgeben. Um bei DAZN die UEFA Champions League zu verfolgen, muss man aktuell mindestens das Standard-Abo abschließen - mindestens 24,99€ muss einem der Fußball-Spaß also Wert sein. Bei Amazon kann man die UEFA Champions League Spiele über die Prime-Mitgliedschaft verfolgen. Diese kostet aktuell 8,99€ im Monat.

Borussia Dortmund und der FC Chelsea in der Champions League Saison 22/23

In der Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23 hat Borussia Dortmund zwei von sechs Spielen gewonnen und eine Niederlage erlitten. Außerdem haben die Dortmunder drei Mal Unentschieden gespielt. Der FC Chelsea hatte sein Auftaktspiel in der Gruppenphase verloren, danach aber vier Siege und ein Unentschieden errungen. (AZ)