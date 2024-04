Anna-Lena Niewollik: "Was? Frauen spielen Eishockey?"

Plus Anna-Lena Niewollik hat beim AEV das Eishockeyspielen gelernt und ist mit Memmingen deutsche Meisterin geworden. Von Gleichberechtigung ist die Sportart noch weit entfernt.

Wie sind Sie zum Eishockey gekommen?

Anna-Lena Niewollik: Mein Papa ist immer zu den AEV-Spielen gegangen und hat meinen Bruder Marco mitgenommen. Der hat dann mit dem Eishockeyspielen angefangen und ich fand das auch ganz cool. Irgendwann habe ich mich dann auch aufs Eis gestellt.