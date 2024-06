Deutschen Eishockeybund

21:14 Uhr

Neuer Name, altes Personal?

Plus Die Mitglieder des Deutschen Eishockeybundes stimmen über tiefgreifende Änderungen ab. Doch die neue Struktur wird wohl mit bekannten Gesichtern gefüllt.

Von Andreas Kornes

Dem Deutschen Eishockeybund (DEB) stehen wegweisende Tage bevor. Immerhin soll die Mitgliederversammlung am 13. Juli in Frankfurt am Main eine tiefgreifende Veränderung an der DEB-Spitze beschließen. Im Kern geht es darum, das veraltete Konzept eines ehrenamtlichen Präsidiums durch das eines Aufsichtsrats zu ersetzen. Der wiederum bestellt und kontrolliert einen hauptamtlichen Vorstand, der beim DEB aus drei Personen bestehen soll. Viele Verbände arbeiten bereits nach diesem Prinzip, das auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) empfiehlt.

Auch die DEL entsendet zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat

In einem Satzungsentwurf, der den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt werden soll, steht, dass der sechsköpfige Aufsichtsrat die wichtigsten Interessengruppen des deutschen Eishockeys widerspiegeln soll. Bedeutet konkret: Die Landesverbände dürfen zwei Vertreter bestimmen, die Deutsche Eishockeyliga ( DEL) ebenfalls zwei, DEL2 und die DEB-Ligen (also ab Oberliga abwärts) jeweils einen. Fast beiläufig kassierte die Arbeitsgruppe den Vorschlag des aktuellen DEB-Präsidiums, den Aufsichtsrat für seine Arbeit finanziell zu entlohnen. Stattdessen heißt es dort nun: „Der Aufsichtsrat erhält vom DEB e.V. keine Vergütung.“

