14:56 Uhr

Deutsches Eishockey-Team für WM-Viertelfinale qualifiziert

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in der Slowakei für das Viertelfinale qualifiziert. Das Spiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Deutschland ist bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei endgültig für das Viertelfinale qualifiziert. Der Einzug in die K.o.-Runde stand am Samstag bereits vor dem fünften von sieben Vorrundenspielen gegen Kanada fest, weil die USA am Mittag Dänemark mit 7:1 (4:0, 2:1, 1:0) schlug.

Viertelfinale findet am kommenden Donnerstag statt

Dadurch können auch die Dänen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nicht mehr von einem der vier ersten Plätze in der Gruppe A verdrängen. Das Viertelfinale findet am kommenden Donnerstag in Bratislava oder Kosice statt. (dpa)

