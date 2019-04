vor 36 Min.

Augsburger Eishockey-Talent Nico Sturm bekommt NHL-Vertrag

Mit Nico Sturm erhält erstmalig ein Spieler aus dem Nachwuchs der Augsburger Panther einen Vertrag in der besten Liga der Welt.

Das Augsburger Eishockey-Talent Nico Sturm spielt künftig in der besten Liga der Welt. Der 23-Jährige hat für die letzte Woche der NHL-Saison einen Vertrag bei den Minnesota Wild Wings bekommen. Er kommt für die abschließenden drei Spiele von der Clarkson University, wie das NHL-Team am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Der Angreifer könnte damit schon am heutigen Dienstag gegen die Winnipeg Jets zum Einsatz kommen. Minnesota hat nur noch geringe Chancen, sich für die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga zu qualifizieren. Sturm war im vergangenen Jahr in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft für das Nationalteam nominiert gewesen, hatte dann aber absagen müssen.

Der 1,91-Meter-Mann spielte zwischen 2007 und 2009 in der Schüler-Bundesliga für die Augsburger Panther, ehe er zum ESV Kaufbeuren wechselte und in der Saison 2013/14 schließlich in die USA wechselte.

"He wins faceoffs. He's got character. He's got size. He's got bite to him." — Paul Fenton on #mnwild latest free agent signing, Nico Sturm. pic.twitter.com/bu788DENwd — Minnesota Wild (@mnwild) 1. April 2019

Mit 113 Scorerpunkten in 118 Spielen machte der 95 Kilogramm schwere Center die NHL-Scouts auf sich aufmerksam. Trotzdem hielt sich Sturm in den vergangenen Jahren immer wieder in Augsburg fit und absolvierte in der Vorbereitung auch einige Trainingseinheiten mit den Panthern.

Zudem ist der Augsburger in diesem Jahr als einziger Europäer für den Hobey Baker Award des besten College-Spielers nominiert. Diese Ehre wurde schon NHL-Stars wie Paul Kariya, Ryan Miller, Jack Eichel oder Johnny Gaudreau zu Teil. Auch der in Augsburg bestens bekannte Drew LeBlanc, der die Panther mit seinem Series-Winner gegen die DEG jüngst ins Halbfinale schoss, gewann 2013 den Hobey Baker Award. (dpa/AZ)

