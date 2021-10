Augsburger Panther

vor 18 Min.

AEV-Stürmer Adam Payerl: "Wir sollten uns auf einen Kampf einstellen"

Plus Gegen Schwenningen glänzte der AEV-Stürmer mit einem Doppelpack. Was der Kanadier zum Wiedersehen mit Ex-AEV-Trainer Mike Stewart am Freitag in Wolfsburg sagt.

Von Milan Sako

Ein Doppelpack ist nichts Außergewöhnliches für Adam Payerl. Schließlich ist der Kanadier mit österreichischen Wurzeln bei den Panthern als Torjäger eingeplant. Auch neigt der 30-Jährige zumindest nach den Spielen nicht zu überschwänglichen Emotionen. „Klar ist es schön, mehr als einmal zu treffen. Aber ich hatte auch schon Spiele mit einem Hattrick. Aber das ist nicht so wichtig. Wir als Mannschaft müssen punkten“, sagt Adam Payerl, während er durchgeschwitzt im roten Panther-Shirt vor der Umkleide steht.

