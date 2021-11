Augsburger Panther

10:54 Uhr

Duell gegen den Ex-Trainer: Trio verstärkt AEV-Kader in Wolfsburg

Plus In Wolfsburg ist der Einsatz von Wade Bergman und Chad Nehring sehr wahrscheinlich. Auch Olivier Roy fühlt sich gut. Nur ein Verteidiger dreht vorsichtig Kringel auf dem Eis.

Von Milan Sako

Um 11.14 Uhr erklärt Mark Pederson an der Bande des Curt-Frenzel-Stadions die nächste Übung. Die Panther-Profis hören am Dienstag stehend oder kniend zu, als plötzlich die Spieler mit den Kellen aufs Eis schlagen, um kurz vor Ende der Einheit einen Rückkehrer zu begrüßen. Im neongrünen Trikot der Rekonvaleszenten betritt Scott Valentine das Eis, betont vorsichtig. Und während seine Mitspieler wenig später mit voller Geschwindigkeit über das Eis rauschen, dreht der Verteidiger nur vorsichtig Achter auf dem Eis. „Ich muss mit meiner Schulter vorsichtig sein und bin wohl noch vier Wochen von meinem Comeback entfernt. Aber es tut gut, wieder Schlittschuh zu laufen“, sagt der 30-jährige Kanadier. Bei der 2:5-Niederlage der Panther am 2. November in Ingolstadt hatte sich Valentine nach einem eher harmlosen Check eines Ingolstädters die Schulter ausgekugelt. Es wird dauern, bis der Bänderapparat wieder heil ist und die Muskulatur das Gelenk stabilisieren kann, damit Valentine sein gewohnt hartes Körperspiel anbringen kann.

