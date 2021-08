Augsburger Panther

vor 17 Min.

Wie viele Fans dürfen ins Eisstadion? AEV hofft auf Signal aus München

Testlauf auf der Osttribüne des Curt-Frenzel-Stadions: 546 Besucher sahen das erste Eistraining der Panther. Noch ist völlig offen, wie viele Besucher zum Heimspielauftakt am 17. September in die Halle kommen dürfen.

Plus Die Augsburger Panther warten gespannt, wie viele Zuschauer bei DEL-Spielen ins Curt-Frenzel-Stadion dürfen. Eine bestimmte Auslastung wäre überlebensnotwendig.

Von Milan Sako

Mit 546 Fans meldeten die Panther das erste Eistraining, das erste Eishockey-Ereignis seit eineinhalb Jahren vor Zuschauern, als „ausverkauft“. Allerdings hatte der Klub lediglich auf der Ostseite die Tribünen geöffnet. Mit entsprechendem Abstand passen nicht mehr Besucher in das Curt-Frenzel-Stadion. Die spannende Frage lautet: Wie viele Fans dürfen zum Heimauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga am 17. September gegen die Iserlohn Roosters in die Eishalle? Auf eine konkrete Zahl kann und will sich Leonardo Conti zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen. „Wir versuchen verantwortungsbewusst und mit Blick auf die Gesundheit unserer Besucher so viele Leute wie möglich ins Stadion bekommen“, sagt der Prokurist des DEL-Klubs. Dabei wäre eine bestimmte Auslastung überlebensnotwendig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen