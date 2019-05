vor 29 Min.

Ausstiegsklausel gezogen - Matt White verlässt die Panther

Matt White war einer der wichtigsten Angreifer bei den Augsburger Panthern. Nun hat ein Eishockey-Klub aus dem Ausland seine Ausstiegsklausel gezogen.

Nachdem die Augsburger Panther zuletzt mehrere positive Nachrichten zu verkünden hatten, etwa die Vertragsverlängerung von Adam Payerl, gibt es nun einen Rückschlag zu verkraften. Der Angreifer Matt White verlässt die Panther und wird kommende Saison im Ausland spielen.

Matt White verlässt die Augsburger Panther dank Ausstiegsklausel

Wie berichtet, verfügte White über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, den er im Februar verlängert hatte. Diese Klausel ermöglichte es einem Verein aus dem Ausland, White aus seinem bis nächste Saison datierten Kontrakt herauszulösen. Diese Möglichkeit wurde nun ausgeschöpft. Zum 1. Juni wäre die Ausstiegsklausel abgelaufen.

Matt White wechselte zur Saison 2017-18 zu den Panthern. In insgesamt 116 DEL-Spielen für Augsburg verbuchte der US-Amerikaner 42 Tore und 58 Assists.

Panther-Gesellschafter Lothar Sigl erklärt in einer Pressemitteilung des Klubs: „Wir haben bei Matt Whites Vertragsverlängerung vor einigen Monaten bewusst entschieden, der Ausstiegsklausel auf Wunsch des Spielers und seines Agenten zuzustimmen. Nur so konnten wir zu diesem frühen Zeitpunkt sicherstellen, dass White sich keinem Ligakonkurrenten anschließt und in Deutschland ausschließlich für uns auf Torejagd gehen kann. Der Gefahr, dass er uns verlassen kann, waren wir uns auch ob seiner starken Leistungen immer bewusst, insofern trifft uns diese Entscheidung nicht unvorbereitet.“

Matt White wechselt von den Panthern in die KHL

Dass Matt White das Interesse internationaler Spitzenklubs auf sich gezogen habe, zeige, wie wichtig der Spieler für die Augsburger Panther sei, macht Cheftrainer Tray Tuomie in einer Mitteilung der Panther deutlich. "Für Matt ergibt sich nun eine Chance, die er sich nicht entgehen lassen kann. Natürlich wünschen wir ihm für seine Zukunft nur das Beste. Unsere Aufgabe ist es nun, die freigewordene Planstelle adäquat zu besetzen. Wir haben geeignete Kandidaten im Blick, werden unsere Entscheidung aber wohlüberlegt treffen und keine Schnellschüsse tätigen.“

Zu welchem Verein White wechselt, gaben die Panther nicht bekannt - nur, dass es sich um einen Wechsel in die KHL handelt, die Kontinentale Eishockey-Liga Russlands, in der auch Vereine aus weiteren asiatischen Ländern aktiv sind. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen