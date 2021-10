Eishockey

13:53 Uhr

Augsburger Panther: Das passierte nach dem siegreichen Duell gegen München

Plus Über 5500 Zuschauer sahen am Freitag einen begeisternden 5:4-Sieg nach Verlängerung des AEV gegen den EHC Red Bull München. Am Tag danach kam eine bemerkenswerte Nachricht aus der Landeshauptstadt.

Von Andreas Kornes

Spiele der Augsburger Panther gegen Mannschaften aus München sind seit jeher von einer herzlichen und auf Gegenseitigkeit beruhenden Rivalität geprägt. Dabei mussten die Anhänger des Klubs aus Augsburg durchaus flexibel sein in den vergangenen Jahren. Als Gründungsmitglied spielten ab 1994 die Maddogs München in der Landeshauptstadt. Zum Eröffnungsspiel der neuen höchsten Spielklasse des Landes gastierten die Münchner damals, natürlich, im Curt-Frenzel-Stadion. Das Ergebnis fiel klar zugunsten der Gäste aus, die 6:1 gewannen.

