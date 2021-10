Die Nervosität in der DEL steigt

Die Augsburger Panther schwimmen mit einem Punkteschnitt von 1,5 Zählern im DEL-Mittelfeld mit. Doch bei der Konkurrenz geht schon die Abstiegsangst um.

Mark Pederson zeigte sich in der Pressekonferenz nach dem 4:2 gegen Schwenningen gut gelaunt. Nach dem blutleeren Auftritt beim 0:5 in Bremerhaven fand seine Mannschaft gegen nie aufsteckende Schwenninger wieder in die Spur. Das Team kombinierte nicht nur gefällig, sondern hielt auch körperlich gut dagegen. Im vierten Auftritt vor den eigenen Fans gelang der dritte Erfolg. Die Heimsiege seien so wichtig für ihn, merkte Pederson an, und wünscht eine Fortsetzung. Da dürfte kein AEV-Fan widersprechen.

AEV-Abwehr nur dünn besetzt

Im Powerplay mit einer Erfolgsquote von 21 Prozent zeigt der AEV Fortschritte. Dem als Torjäger eingeplanten Neuzugang Matt Puempel sollten noch mindestens zwei Wochen Eingewöhnungszeit gegönnt sein. Allerdings: Die langwierige Verletzung von Verteidiger Wade Bergmann zeigt, dass die Augsburger in der Defensive arg dünn besetzt sind. Weitere Ausfälle wären in der D-Zone nur schwer zu kompensieren.

Zwei Trainer mussten schon gehen

An zwei anderen Standorten blieben die Erfolge aus. Die Klubs reagierten blitzschnell. Krefelds Clark Donatelli und Nürnbergs Frank Fischöder sind ihre Trainerjobs schon wieder los. Der Finger am Knopf zum Schleudersitz löst noch schneller aus als sonst. Die Angst vor dem Abstieg geht um, obwohl noch nicht einmal zehn von 56 Partien gespielt sind.

Die Panther mit einer durchschnittlichen Ausbeute von 1,5 Punkten schwimmen im Mittelfeld mit. Gewiss kein Grund sich zurückzulehnen. Denn: Die Nervosität in der Liga steigt und scheint mit den Händen greifbar.

