10:06 Uhr

So sehen AEV-Fans die Spiele der DEL-Saison 2020/21 im Livestream

Zuschauer im Stadion sind nicht erlaubt. Wer alle DEL-Spiele des AEV im Livestream sehen will, benötigt Magentasport. Wir beantworten alle Fragen dazu.

Von Florian Eisele

Eishockey ohne Zuschauer im Stadion? Das schien lange Zeit ausgeschlossen zu sein, weil die Klubs deutlich stärker von den Zuschauereinnahmen abhängig sind als etwa die Fußball-Vereine. Und dennoch wird die nun startende DEL-Saison zu großen Teilen, wenn nicht sogar komplett, im Geisterspiel-Modus stattfinden.

Das bedeutet wiederum: Wer alle Spiele der Augsburger Panther live sehen will, muss bei Magentasport einschalten, dem Streaming-Dienst der Deutschen Telekom. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Was ist Magentasport?

Magentasport ist der Sport-Streaming-Dienst der Deutschen Telekom. Den Sender gibt es seit 2014, unter dem Namen Telekom Sport (bis 2019) übertrug der Sender zuerst die Spiele der Deutschen Basketball Bundesliga. Später kamen immer neue Sportangebote dazu. Aktuell sind bei dem Sender die Partien der 3. Liga im Fußball, die der Basketball Bundesliga und eben die der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) zu sehen. Außerdem hat sich Magentasport die Exklusiv-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 gesichert.

Wie ist Magentasport zu empfangen?

Weil es sich hier um einen Streamingdienst handelt, ist das Signal ausschließlich über das Internet zu empfangen. Bedeutet: Benötigt wird entweder ein internetfähiges TV-Gerät, ein Digitalreceiver oder ein Streaming-Stick, der an einen Fernseher angeschlossen werden kann. Alternativ kann auf nahezu allen Tablets oder Laptops die App von Magentasport installiert werden. Wer darauf Wert legt, das Signal auf den Fernseher zu senden, kann den Laptop via Airplay oder HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbinden.

Was kostet Magentasport?

Nachdem der Dienst auch ein Anreiz der Telekom sein soll, neue Kunden zu gewinnen, ist er für Menschen mit einem Vertrag bei dem Telekommunikationsunternehmen etwas günstiger: Für Telekom-Kunden, die einen Laufzeitvertrag von MagentaTV haben oder einen Festnetz-, Internet oder Mobilfunkvertrag, kostet der Sender 4,95 Euro pro Monat. Für Neukunden ist das Nutzen des Dienstes die ersten zwölf Monate sogar kostenlos.

46 Bilder So lief das erste Training der Augsburger Panther nach der Corona-Pause Bild: Ulrich Wagner

Wer kein Telekom-Kunde ist, kann entweder ein Jahres- oder Monatsabo abschließen. Der Jahresvertrag schlägt dabei wegen der reduzierten Mehrwertsteuer vorerst noch mit 9,70 Euro zu Buche, das monatlich kündbare Abo kostet derzeit 16,53 Euro. Sollte die Gastronomie wieder öffnen dürfen, gibt es für Sportkneipen ein Gastroabo, das online gebucht werden kann. Dies kostet 149 Euro im Monat.

Gibt es einzelne DEL-Spiele live im Free-TV zu sehen?

Ja. Das DEL-Saisoneröffnungsspiel zwischen Köln gegen Düsseldorf etwa am 17. Dezember wird Magentasport kostenfrei zeigen. Darüber hinaus wird Sport1 auch weiterhin regelmäßig DEL-Spiele im Free-TV übertragen. Bislang zeigte der Münchner Privatsender meistens am Sonntagnachmittag eine ausgewählte DEL-Partie und ging dafür eine Kooperation mit dem Telekom-Sender ein. Bei Redaktionsschluss waren die finalen Details noch nicht geklärt, vieles spricht aber dafür, dass es bei der bestehenden Regelung bleiben wird.

29 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

Der Sender teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: "Sport1 wird die DEL auch in der neuen Saison weiterhin mit Livespielen im Free-TV begleiten. Aufgrund der diversen Neuerungen, was beispielsweise den Terminplan und den Modus betrifft, sind die Planungen zur genauen Abbildung allerdings noch nicht abgeschlossen."

Wie sieht der Rahmenterminkalender der DEL aus?

Ab dem Ligastart am 17. Dezember gilt die Devise: Eishockey satt. Gespielt wird jeden Tag außer an Weihnachten und Neujahr bis Mitte März. Insgesamt wird die Hauptrunde bis zum 18. April gehen. Die Play-offs starten am 20. April und sind bis 7. Mai angesetzt. Auch wenn die Fans nicht in die Stadien dürfen, gibt es zumindest täglich Eishockey im TV.

Wer die DEL im Livestream sehen möchte, braucht nun Magentasport. Ist der Sender ein Gewinner der Corona-Eishockey-Saison?

Gut möglich. Der Sender veröffentlicht ebenso wie andere Streaming-Dienste keine Zugriffszahlen. Die Zugriffszahlen, so ein Sendersprecher auf Anfrage, seien aber schon beim Vorbereitungsturnier, dem Magentacup sehr zufriedenstellend gewesen und weiter: "Eishockey ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Magentasport. Wir konnten bisher in jedem Jahr unseren TV-Zuschauerschnitt steigern." Im Eishockey gebe es eine sehr, sehr treue und engagierte Fan-Community, auf die man setze – deswegen wurden auch schon Topspiele der DEL2 auf dem Sender übertragen.

Wie stehen die Chancen, dass doch noch Zuschauer in die Stadien gelassen werden?

Das weiß angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie niemand so richtig. Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der DEL, gab sich bei der Vorstellung des Spielplans sehr defensiv und betonte: "Die DEL-Klubs rechnen erst mal nicht mit Zuschauern." Die Entscheidung, wann und ob wieder Fans erlaubt sind, sei ebenso eine Entscheidung der Politik wie die Frage, ob Teams bei positiven Corona-Tests in Quarantäne müssen. In diesem Fall würden wie beim Fußball die lokalen Gesundheitsämter der Kommunen entscheiden.

Dieser Artikel ist Teil unserer Beilage zur DEL-Saison 2020/21, die am 17. Dezember in den Lokalausgaben Augsburg, Augsburg-Land, Aichach, Friedberg und Schwabmünchen kostenlos der Zeitung beiliegen wird.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen