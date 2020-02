Trainer Tuomie hat mit den Panthern das Minimalziel schon erreicht

Plus Der Trainer hat bis jetzt noch keinen Vertrag für die neue Saison. Das, was von ihm gefordert wurde, hat er aber bereits geschafft.

Die Augsburger Panther geben jedes Jahr das Erreichen der Pre-Play-offs als Minimalziel aus. Bedeutet: mindestens Platz zehn. Genau dort stehen die Panther. Jetzt geht es noch darum, sich im Idealfall das Heimrecht in der ersten K.-o. -Runde zu sichern, also Siebter oder Achter zu werden.

Die vergangene Saison mit dem Durchmarsch ins Halbfinale und auch die rauschhaften Auftritte in der Champions Hockey League anfangs der aktuellen Spielzeit haben mancherorts den Blick auf die sportliche Qualität der Mannschaft getrübt. Mittlerweile hat die Realität Einzug gehalten. Zu der gehört, dass Eishockey immer auch ein Stück weit unwägbar ist. Garantien gibt es nicht.

Auch Tuomies Vorgänger Mike Stewart machte in Augsburg nicht gleich alles zu Gold

Der in Augsburg gefeierte Mike Stewart ist in Köln für die längste Niederlagenserie der Klub-Historie verantwortlich. Und auch in Augsburg wurde nicht alles zu Gold, was er anfasste. In zwei seiner vier Jahre verpasste er die Play-offs. Seinem Nachfolger Tray Tuomie begegneten Teile der Anhängerschaft von Anfang an skeptisch. Inzwischen wird er regelmäßig ausgepfiffen. Stand heute hat er (zumindest offiziell) noch keinen neuen Vertrag für die kommende Saison. Panther-Boss Lothar Sigl dürfte keine Eile damit haben. Er wartet ab, was die Saison noch bringt. Das Minimalziel hat Tuomie fast schon erreicht.

