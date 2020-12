vor 1 Min.

Transfer bestätigt: AEV reagiert auf Fehlstart und holt neuen Stürmer

Panther-Trainer Tray Tuomie wird in Kürze einen neuen Stürmer in seiner Mannschaft begrüßen dürfen.

Drei Spiele, drei Niederlagen - so die Auftaktbilanz der Augsburger Panther. Jetzt reagiert der AEV mit der Neuverpflichtung von Spencer Abbot.

Von Andreas Kornes

Schon das erste Gegentor war ein Sinnbild dessen, was an diesem Sonntagnachmittag passieren würde. David Stieler passt im gegnerischen Drittel zu ungenau. Ingolstadts letztjähriger Topscorer Wayne Simpson fängt die Scheibe ab und stürmt in Richtung Panther-Tor. Verteidiger Brady Lamb stolpert in der Rückwärtsbewegung und stürzt. Simpson läuft locker vorbei, wird nur leicht abgedrängt und schießt aus spitzem Winkel einfach mal. Als letzter in dieser Fehlerkette lässt Torwart Olivier Roy das Spielgerät dann auch prompt durch die Hosenträger rutschen – 0:1. Da spielte es schon fast keine Rolle mehr, dass der Treffer wegen einer vorhergehenden Abseitsposition gar nicht hätte zählen dürfen.

Pech und Unvermögen waren nicht nur in dieser Szene treue Begleiter der Panther. Am Ende des Nachmittags stand eine 1:5-Niederlage gegen den ERCI, die in dieser Höhe auch in Ordnung ging. Und es tauchte erneut die Frage auf, ob es nicht doch noch einer personellen Verstärkung bedürfe.

Der AEV ging mit einem schlanken Kader in die Saison

Augsburger spielt mit einem sehr schlanken Kader, was die Ausländerpositionen anbelangt. Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde, um die Corona-Pandemie auch finanziell möglichst unbeschadet zu überstehen. Bislang waren noch sechs Lizenzen frei – am Dienstag wurde eine davon jedoch vergeben, die Panther verpflichteten Spencer Abbot.

Bereits am Montagmittag tauchte der Spieler plötzlich in der Kaderliste der Panther auf der Homepage der DEL auf. Von Klubseite gab es dazu am Montag auf Nachfrage nur "Kein Kommentar" zu hören. Am Dienstag gab der AEV jedoch die Verpflichtung auch offiziell bekannt.

Abbott hat das Potenzial, eine echte Verstärkung zu sein

Abbott gewann in der Saison 2015/16 mit dem schwedischen Topteam Frölunda die Champions Hockeyleague und hat in seiner Vita auch zwei NHL- und 314 AHL-Spiele stehen. Damit dürfte er das Potenzial haben, die erhoffte Verstärkung in der Offensive zu sein.

Denn dort haperte es bisher noch an allen Ecken und Enden. Viel zu ungenau war das Passspiel der Panther auch in Ingolstadt. Immer wieder wurden sie blitzschnell ausgekontert. Dazu kamen unnötige Strafzeiten und schon war der Fehlstart in die Saison komplett. Drei Spiele, drei Niederlagen – so lautet die Auftaktbilanz der Panther.

29 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

"Da ist natürlich nicht das Start, den wir uns erhofft haben", sagt Stürmer Thomas Holzmann. Er führt mit drei Assists die teaminterne Punktewertung an. Allzu schwarz will er aber nach nur drei Partien nicht malen. Gegen München und Schwenningen (jeweils 2:3) seien die Niederlagen knapp gewesen. "Das war ärgerlich, da hätten wir auch punkten können." Gegen Ingolstadt sei es zwar klarer gewesen, von Anfang an aber auch gegen die Panther gelaufen. "Wenn du 0:3 hinten liegst, wird es schwer. Wir haben dann zwar schnell den Anschlusstreffer geschafft, aber direkt wieder ein Tor kassiert. Bis jetzt läuft es unglücklich, der ein oder andere Punkt hätte schon herausspringen können."

Panther-Stürmer bemängelt fehlende Automatismen

Holzmann sieht vor allem in den fehlenden Automatismen den Hauptgrund dafür, dass die Panther noch mit leeren Händen dastehen. "Im Endeffekt reich es noch nicht. Wir müssen einen Weg finden, Tore zu schießen, damit wir die knappen Dinger auch gewinnen." Es gehe jetzt darum, mehr Pucks vor das gegnerische Tor zu bringen und dort effektiver zu arbeiten. "Unser Umschaltspiel muss wieder besser werden. Wir müssen schneller von der Defensive in die Offensive kommen. Das ist unser Spiel, das macht uns gefährlich. Aber momentan hapert es daran noch."

Holzmann ist jedoch optimistisch, dass diese Mechanismen bald wieder greifen. "Das hängt natürlich damit zusammen, wie gut man eingespielt ist. Wir hatten eine sehr kurze Vorbereitung und das ist dann genau das Thema, dass die Automatismen noch fehlen. Da passt das Timing noch nicht hundertprozentig. Aber das kommt, da bin ich mir ganz sicher. Je mehr Spiele wir spielen, desto besser wird das."

Bald schon wird Holzmann mit Abbott einen neuen Kollegen in der Kabine sitzen haben. Vermutlich im Laufe des Dienstags wird dessen Name dann auch offiziell im Panther-Kader stehen.

