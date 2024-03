Augsburger Panther

Was ist bei den Panthern schiefgelaufen?

Katerstimmung am Saisonende: (von links) Chris Collins, Justin Volek und Maximilian Renner. Die Panther stehen mitten in der Analyse und vor einer schwierigen Zukunftsplanung.

Plus Was Trainer Kreutzer, Hauptgesellschafter Sigl und Geschäftsführer Horber zur Lage sagen und wie es bei den Augsburger Panthern weitergehen soll.

Von Milan Sako

Die Panther sind mittendrin in der Saison-Analyse. Was ist schiefgelaufen, wie plant die Eishockey GmbH die Zukunft? Hauptgesellschafter Lothar Sigl, Geschäftsführer Maximilian Horber und Cheftrainer Christof Kreutzer diskutierten die Situation mit ihren Sponsoren und stellten sich den Fragen. Das Hauptproblem: Die Panther wissen wohl erst in einigen Wochen, ob sie weiterhin der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) oder der DEL2 angehören. Sollten Kassel oder Krefeld sich in den Play-offs durchsetzen, dann muss der AEV nach 30 Jahren zurück in die zweite Liga. Die Themen des Abends:

Die Finanzen: Mit 5793 Besuchern im Schnitt vermelden die Panther einen neuen DEL-Zuschauerrekord. "Trotz des sportlichen Misserfolgs dürfen wir auf ein gesundes Jahr zurückblicken. Unsere Fans waren unglaublich, der Rückhalt in einer schweren Saison beispiellos", sagte Geschäftsführer Horber und fügte an: "Auch unsere Partner stehen treu hinter uns, rund 50 Prozent unseres Gesamtetats fußen unverändert auf Einnahmen aus dem Bereich Sponsoring und Hospitality." 44 Prozent sind Erlöse aus den Spieltagen (Tickets, Catering). Die Einnahmen aus den TV-Verträgen und der DEL-Zentralvermarktung machen lediglich sechs Prozent des Jahresetats aus. Das Vor-Corona-Niveau in absoluten Zahlen sei fast wieder erreicht, so Horber. "Das Problem ist allerdings, dass unsere heutigen Erlöse inflationsbereinigt weniger wert sind als vor fünf Jahren. Das gilt es perspektivisch auszugleichen. Trotz der sportlichen Rückschläge bewegen wir uns aber peu à peu in die richtige Richtung.“ In der DEL2 würden die Fernseherlöse wegfallen.

