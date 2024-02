Augsburger Panther

06:03 Uhr

Rat von früherem Spieler: AEV braucht mehr Mut für Klassenerhalt

Plus Was der ehemalige AEV-Spieler Harald Birk den Panthern im Abstiegskampf rät. Der Kaufbeurer glaubt an den Klassenerhalt der Panther und erinnert sich an Duelle mit Christof Kreutzer.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Noch pausieren die Augsburger Panther. Ab Montag beginnt für die Eishockey-Profis die Vorbereitung auf die alles entscheidende Phase im Abstiegskampf. Noch acht Endspiele um den Klassenerhalt stehen an. Harald Birk verfolgt seinen Ex-Klub genau und weiß als erfahrener Stürmer, worauf es jetzt ankommt. "Die Mannschaft kämpft. Das Problem ist der Kopf. Wenn sie ein Gegentor kassieren, dann fallen sie innerlich ein wenig zusammen. Daran muss Christof Kreutzer arbeiten."

Der ehemalige Angreifer Birk plädiert dafür, sich in dieser Phase stark auf die Defensive zu fokussieren. Die Panther müssen noch öfter auftreten wie zuletzt in Nürnberg, als die Abwehr gut stand. 1:1 stand es nach einer guten Abwehrleistung inklusive einer starken Vorstellung von Torwart Dennis Endras nach 60 Minuten. In der Verlängerung gelang Zack Mitchell der 2:1-Siegtreffer, der den Panthern den Zusatzpunkt bescherte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen