Verteidiger wechselt vom DEL-Meister zu den Panthern

Die Augsburger Panther arbeiten weiter am Kader für die kommende DEL-Saison. Nun wurde Thomas Schemitsch verpflichtet. Er kommt von den Eisbären Berlin, einem direkten DEL-Konkurrenten. Der 27-jährige Kanadier spielte laut Angaben des AEV bei den Berlinern als Zwei-Wege-Verteidiger, erhielt die drittmeiste Eiszeit im Team und wurde auch in den Special Teams in Unter- und Überzahl regelmäßig eingesetzt. Aus

Nachdem der Berliner Verteidiger Ben Finkelstein Anfang Februar 2024 plötzlich sein sofortiges Karriereende verkündete und den Klub verließ, suchten die Eisbären nach Ersatz. Sie fanden kurz vor Transferschluss Schemitsch. Eine Verpflichtung nicht ohne Risiko, da der Kanadier in der vergangenen Saison kaum gespielt hatte. Doch der DEL-Neuling überzeugte auf Anhieb. Im Hauptrunden-Endspurt absolvierte der Rechtsschütze noch fünf Spiele für die Hauptstädter (ein Tor und drei Assists). Anschließend kam Schemitsch in allen 15 Play-off-Spielen der Eisbären auf dem Weg zum Titelgewinn zum Einsatz (vier Assists).

In der entscheidenden Phase setzte Coach Serge Aubin auf nur noch fünf Verteidiger plus einen jungen Spieler. Schemitsch bildete meist mit seinem kanadischen Landsmann Julian Melchiori ein Verteidigerpaar, das hinten dicht machen konnte. Denn es gilt der altbekannte Spruch: Offensive gewinnt Spiele, eine stabile Defensive holt Meistertitel, was den Berlinern gelang.

Neu-Panther Schemitsch spielte vor der DEL bereits in Schweden

Erstmalig in Europa zum Einsatz kam Thomas Schemitsch in der Saison 2022/23, als er für die Malmö Redhawks in der schwedischen Eliteliga 54 Partien absolvierte und 14 Scorerpunkte verbuchte. Schemitsch wurde 2015 von den Florida Panthers im NHL-Draft ausgewählt. In seiner Vita stehen außerdem 318 Partien in der American Hockey League mit 103 Scorerpunkten. Im Dezember 2023 war der Abwehrspieler mit den Gardemaßen von 193 cm und 94 kg Teil vom Team Canada, das am traditionsreichen Spengler Cup teilnahm. Im Trainerstab der Kanadier fungierte damals Larry Mitchell als Assistant-Coach – heute ist er Sportdirektor bei den Augsburger Panthern. Das dürfte mit den Ausschlag gegeben haben, dass sich Schemitsch für die Panther entschied. Der Abwehrspieler hatte offenbar mehrere Angebote aus der DEL

"Wir sind sehr glücklich, dass sich unsere intensiven und persönlichen Bemühungen bezahlt gemacht haben und Thomas Schemitsch sich nun für die Augsburger Panther entschieden hat", wird Mitchell in der Mitteilung der Panther zitiert. "Bei den Eisbären hat er zuletzt eine gute Rolle gespielt und in unserer Liga bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können."