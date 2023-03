AEV-Neuzugang Max Renner: "Die Panther haben sich sehr um mich bemüht"

Plus Max Renner ist nach Simon Sezemsky der zweite Neuzugang der Panther. Der Verteidiger kommt aus Bietigheim und bringt eine wertvolle Erfahrung mit: Er weiß, wie man aufsteigt.

Was hat den Ausschlag für die Panther gegeben?

Max Renner: Augsburg ist ein Traditionsverein. Der Name hat Gewicht im deutschen Eishockey, auch wenn es jetzt vielleicht in die zweite Liga geht. Außerdem haben die sich sehr um mich bemüht und ich wollte mal wieder für einen Traditionsverein spielen. Dann war die Entscheidung relativ schnell und einfach für mich.