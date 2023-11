Augsburger Panther

vor 43 Min.

Bester AEV-Torschütze: Trevelyan jagt den Panther-Rekord

Plus Nur noch sechs Tore fehlen Thomas J. Trevelyan, um AEV-Legende Duanne Moeser als bester Torschütze aller Zeiten abzulösen. Wie Trainer Kreutzer den 39-Jährigen einschätzt.

Von Milan Sako

Mut zur Lücke: Eishockey-Profis mit einer Zahnprothese nehmen das gute (und teure) Teil heraus, bevor sie in die Montur schlüpfen und aufs Eis gehen. An ihren Lachen ist dann noch eindeutiger zu erkennen, welchen Sport sie ausüben. Thomas J. Trevelyan hatte am Freitagabend oft Grund zur Freude und seine Lücke in der oberen Zahnreihe zu zeigen. Beim 7:2-Erfolg der Augsburger Panther gegen den EHC Red Bull München traf der Deutsch-Kanadier ebenso wie sein Sturmkollege Anrei Hakulinen gleich dreimal ins Schwarze.

Während der finnische Nationalstürmer im Zenit seiner Karriere steht, spielt Trevelyan eher im Spätherbst seiner Laufbahn. Läuferisch kann der Außenstürmer locker mit seinen jungen Teamkollegen mithalten, von denen einige seine Söhne sein könnten. Bei der Schusstechnik geht auch im Methusalem-Alter eines Eishockey-Profis nichts verloren. Mit 39 Jahren weiß Trevelyan, wo er zu stehen hat und wohin er schießt.

