Ex-AEV-Kapitän Brady Lamb hört mit Eishockey auf

Im März hatte sich der AEV von dem langjährigen Verteidiger und ehemaligen Teamchef getrennt. Nun hört Brady Lamb ganz mit seiner Eishockeykarriere auf.

Neun Jahre lang spielte der Kanadier Brady Lamb für den AEV. Ab 2020 war er drei Spielzeiten lang sogar der Kapitän der Panther. Im März trennten sich der AEV und Brady Lamb. Der Abschied fiel hochemotional aus. Nun zieht sich der Eishockeyspieler ganz vom Sport zurück. Das teilte seine Frau Lizz auf Instagram mit.

Lizz Lamb verkündet Eishockey-Aus auf Instagram in einem emotionalen Post

In ihrem Post auf ihrem privaten Instagram-Konto schreibt Lizz Lamb, dass ihnen die Entscheidung nicht leicht- gefallen sei. "Die letzten Monate waren sehr nervenaufreibend, als wir versucht haben, herauszufinden, was für unsere Familie das Beste ist. Das Hockeyleben ist alles, was wir kennen. Hockey war schon zu Beginn unserer Beziehung da, während unserer Verlobung und Hochzeit und der Geburt unserer Kinder. Es ist alles für uns." Lizz und Brady Lamb sind verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

Der Post von Lizz Lamb liest sich wie eine Mischung aus einer Liebeserklärung an ihren Mann und einem Abschiedsgruß. Sie lobt darin die Karriere ihres Mannes und schreibt: Schon bei ihrer ersten Begegnung habe sie ihren Mann spielen sehen, und es war anziehend. "Dein Herz war immer beim Eishockey", schreibt Lamb. "Brady, ich habe gesehen, wie du über Verletzungen hinweggespielt hast, durch Elend, Krankheit, Herzschmerz, Tiefpunkte und Höhenflüge. Eishockey war ein tolles erstes Kapitel. Und ich kann es nicht abwarten zu erfahren, was als Nächstes passiert. Ich liebe dich mehr als alles andere."

Das Augsburger Kapitel ist für Brady Lamb zwar länger vorbei. Doch der Kanadier war während seiner aktiven Zeit bei den Augsburger Panthern als Identifikationsfigur ein wichtiger Teil der Mannschaft. Er bezeichnete Augsburg mehrfach als seine zweite Heimat. Auf seinen rechten Oberarm ließ er sich das Rathaus der Stadt tätowieren.

Karriere-Ende für Brady Lamb: Er war zuletzt auf Vereinssuche

462 DEL-Spiele absolvierte Lamb mit dem AEV. Mit 55 Toren und 171 Assists erzielte die langjährige Nummer 2 in der Zeit insgesamt 226 Scorerpunkte. Nach dem Aus beim AEV hatte Lamb zuletzt keinen neuen Verein gefunden. Nun also verabschiedet er sich ganz als aktiver Eishockeyspieler. Doch wie Lamb in ihrem Post schreibt, muss das kein Ende für die ganze Familie sein: "Es ist Zeit, den Schläger an die nächste Generation den Lamb-Jungs zu geben." (rein, hhc)

