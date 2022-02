Augsburger Panther

vor 15 Min.

Dem neuen AEV-Coach Serge Pelletier geht das Personal aus

In seiner ersten Arbeitswoche bei den Augsburger Panthern konnte der neue Cheftrainer Serge Pelletier nur mit einem Teil des AEV-Kaders auf dem Eis arbeiten. Verletzungen und Corona-Fälle sorgen für einige Ausfälle in der Mannschaft.

Plus Der neue Panther-Trainer Serge Pelletier kann nach Corona-Fällen in der Mannschaft wohl lediglich mit vier Verteidigern für die kommende Partie planen.

Von Milan Sako

Das hatte sich Serge Pelletier bei seinem Antritt in Augsburg sicher anders vorgestellt. Den Reset-Knopf wollte der zu Wochenbeginn verpflichtete Kanadier drücken, den Neustart nach der Olympiapause mit den Panthern in Angriff nehmen. Doch dem Nachfolger des entlassenen Cheftrainers Mark Pederson geht in diesen Tagen das Personal aus. Nur noch 16 Feldspieler standen in dieser Woche im Training auf dem Eis, und es könnten noch weniger werden.

